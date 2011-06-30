Курс НБУ на 30.06.11

Офіційний курс НБУ на 30.06.11100 USD-797.2300 (29 червня-797.2700)100 EUR-1150.0043 (29 червня-1133.7179)10 RUR-2.8396 (29 червня-2.8307)Облікові курси банківських металів на 30.06.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120062.84 (29 червня-121264.77)961 XAG 10 Срібло-2741.67 (29 червня-2768.92)962XPT10Платина-136326.33(29 червня-136014.26)964XPD10Паладій-59154.47 (29 червня-59316.89)

Офіційний курс НБУ на 30.06.11 100 USD-797.2300 (29 червня-797.2700) 100 EUR-1150.0043 (29 червня-1133.7179) 10 RUR-2.8396 (29 червня-2.8307) Облікові курси банківських металів на 30.06.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-120062.84 (29 червня-121264.77) 961 XAG 10 Срібло-2741.67 (29 червня-2768.92) 962XPT10Платина-136326.33(29 червня-136014.26) 964XPD10Паладій-59154.47 (29 червня-59316.89)

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