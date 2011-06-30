30 червня - 2 липня у Києві відбудеться засідання 37-ї Генасамблеї ПАЧЕС

30 червня - 2 липня у Києві відбудеться засідання 37-ї Генеральної асамблеї Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, сьогодні відбудеться засідання Бюро і Постійного комітету Асамблеї.

Засідання 37-ї Генасамблеї ПАЧЕС пройде 1-2 липня у сесійній залі парламенту.

Члени національних делегацій обговорять питання щодо законодавчого забезпечення переходу до «зеленої» економіки; застосування генетично модифікованих організмів у країнах-членах ОЧЕС з точки зору економіки та довкілля; ролі парламентів у забезпеченні законодавчої підтримки науково-технічного прогресу; дотримання санітарних стандартів ВООЗ у країнах-членах ОЧЕС.

2 липня відбудеться церемонія передачі головування у ПАЧЕС від України до Албанії. Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН передасть повноваження президента Асамблеї голові парламенту Республіки Албанія Жозефіні ТОПАЛЛІ.

Як відомо, ПАЧЕС була створена 26 лютого 1993 року. До її складу входять парламенти 12 країн: Албанії, Азербайджану, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Румунії, Росії, Сербії, Туреччини та України.

Народні збори Єгипту, Кнесет Держави Ізраїль, Народні збори Словацької Республіки, Бундестаг ФРН, Парламент Франції і Парламент Республіки Білорусь мають статус спостерігачів у ПАЧЕС.

Вищий керівний орган ПАЧЕС - Генеральна асамблея, сесії якої проводяться двічі на рік. Президентом Асамблеї є спікер парламенту однієї з країн-учасниць, яка головує в організації. Термін його обрання - 6 місяців. Передача головування у ПАЧЕС здійснюється за принципом ротації в алфавітному порядку англійської абетки.

Комітети Асамблеї проводять періодичні засідання в країнах-членах ПАЧЕС у період між сесіями Генеральної асамблеї і в координації з Міжнародним секретаріатом ПАЧЕС забезпечують підготовку відповідних рішень Асамблеї.