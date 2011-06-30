Завтра у Києві відбудеться зустріч президентів України і Вірменії
12:01, 30 червня 2011Різне
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У п’ятницю, 1 липня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Республіки Вірменія Сержем САРГСЯНОМ під час його офіційного візиту в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Згідно з програмою візиту С.САРГСЯНА, після офіційної церемонії зустрічі відбудеться зустріч президентів України і Вірменії у форматі «віч-на-віч», українсько-вірменські переговори під головуванням президентів двох держав, церемонія підписання двосторонніх документів та зустріч В.ЯНУКОВИЧА і С.САРГСЯНА з представниками засобів масової інформації.
Також запланована участь глав держав у роботі українсько-вірменського бізнес-форуму у Торгово-промисловій палаті України.
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