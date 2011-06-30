На частину майна Тимошенко і Луценка накладено арешт

14:32, 30 червня 2011
Різне
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На частину майна екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА у ході досудового слідства накладено арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві заступник генерального прокурора Михайло ГАВРИЛЮК.

"По всіх кримінальних справах, які сьогодні направлені до суду, на майно обвинувачених накладений арешт", - сказав він.

На уточнююче запитання, чи стосується це майна Ю.ТИМОШЕНКО і Ю.ЛУЦЕНКА, заступник генпрокурора відповів: "Без винятку".

Як нагадав М.ГАВРИЛЮК, згідно з позовом, який МВС пред`явило Ю.ЛУЦЕНКУ, збитки, заподіяні ним державі, оцінюються в 978 тис. грн. Для забезпечення позову на частину майна і рахунки Ю.ЛУЦЕНКА накладено арешт на суму більш як 1,7 млн. грн.

При цьому М.ГАВРИЛЮК відмовився повідомити, в яку суму оцінюється арештоване майно Ю.ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що процес виявлення майна, що належить обвинуваченим, продовжується, виявляється також майно, оформлене на родичів.

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