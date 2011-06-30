ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 30 червня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Росія відновила постачання електрики до Білорусі» пише - енергетична блокада Білорусі тривала добу. «Біленерго» сплатило 600 млн російських рублів з 1500000000 загального боргу ...

http://delo.ua/world/rossija-vozobnovila-postavki-el-160007/

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Також «Дело» в публікації «Парламент засекретив імена консультантів, яким віддає 100 млн.» пише - Верховна Рада відмовилася називати імена і загальну кількість помічників-консультантів, які працюють з народними депутатами. Навіть незважаючи на те, що ці люди щорічно отримують з державного бюджету майже 100 млн. грн.

http://delo.ua/ukraine/parlament-zasekretil-imena-kon-159871/

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«Дело» в публікації «Скільки в Києві заробляють фармацевти?» пише - середня заробітна плата фармацевтів у столиці - 4 тис. грн. Фахівці з досвідом можуть розраховувати на 7 тис. грн.

http://delo.ua/education/skolko-v-kieve-zarabatyvajut-f-159967/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Володимиру Бойко випала щаслива доля», в якому пише - в Україні з'явився ще один офіційний мільярдер. Вчора стало відомо, що в результаті поглинання Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча його генеральний директор Володимир Бойко отримав не частку в новоствореної компанії, а 5% акцій найбільшої в Україні гірничо-металургійної групи "Метінвест". Вартість пакета, за оцінками експертів, становить $ 1-1,2 млрд.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1669739

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Гроші відкладуть на майбутнє», в якому пише - Кабмін придумав, як збалансувати бюджет Пенсійного фонду (ПФУ) у зв'язку з введенням другого рівня накопичувальної системи пенсійного забезпечення. У 2013 році планується створити фонд майбутніх поколінь, в якому вже за три роки може бути акумульовано понад 10,5 млрд грн, зокрема, за рахунок наднадходження від приватизації або продажу сільськогосподарських земель. Експерти скептично поставилися до створення такого фонду, вважаючи сумнівними джерела його наповнення ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1669736

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«Економічні вісті» публікують матеріал «солярку оцінили», в якому пишуть - за минулі півроку на ринку моторних палив в Україну проявляються всі ознаки стагнації. Обсяги реалізації палива залишаються на колишньому рівні. Але набагато цікавішими є зміни, що відбуваються з самим ринком. Так, якщо дивитися на ситуацію в грошовому вираженні, то ринок дизпалива зріс набагато більше, ніж ринок бензину ...

http://markets.eizvestia.com/full/solyarku-ocenili

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Зернових буде менше» пишуть - несвоєчасні та тривалі дощі завдали шкоди сільському господарству. Експерти передрікають, що в поточному сезоні з цієї причини аграрії недоберуть приблизно 10% врожаю, або 4 млн. т зерна ...

http://markets.eizvestia.com/full/zernovyh-budet-menshe

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«Економічні вісті» у матеріалі «Три плюс чотири» пишуть - вчора акціонери РТС і ММВБ підписали рамкову угоду про придбання групою ММВБ акцій РТС. Операцію з об'єднання бірж планується закрити в кінці 2011, початку 2012 рр.. Центробанк Росії залишає число акціонерів об'єднаної біржі. На думку учасників ринку, після злиття російських бірж може постати питання про злиття ПФТС та Української біржі ...

http://finance.eizvestia.com/full/tri-plyus-chetyre

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Газета «Сегодня» у публікації «Чиновникам залишилося спокійно жити лічені години. Потім почнуть трусити за хабарі» пише - з 1 липня набуває чинності антикорупційний закон ...

http://www.segodnya.ua/news/14263246.html

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Також «Сегодня» у публікації «До суду над Тимошенко Кірєєв розглядав справи на 1000 гривень» пише - судді дісталася справа екс-прем'єра за жеребкуванням ...

http://www.segodnya.ua/news/14263270.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «У доступі відмовлено» пише - в Росії інтернет-провайдери, підкоряючись поліцейським, почали блокувати доступ до піратських сайтів без рішення суду. Новим законом «Про поліцію» вже скористалася кінокомпанія «Централ партнершип», щоб захистити свій фільм «Весілля за обміном» ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263080/v_dostupe_otkazano

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Також «Ведомости» в публікації «Рекорд щороку» пишуть - «Газпром» готується отримати рекордний прибуток за РСБО в цьому році - 750 млрд руб. А отже, виплати акціонерам повинні скласти, як мінімум, 131 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263057/rekord_kazhdyj_god

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Видання «Известия» в публікації «Чи з'явиться податок на нерухомість вже в наступному році» подає думку російських експертів і чиновників з цього питання ...

http://www.izvestia.ru/news/493252

(УНІАН)