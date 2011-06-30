Відбудеться офіційний візит в Україну прем’єр-міністра Лаосу
15:47, 30 червня 2011Різне
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30 червня - 3 липня відбудеться офіційний візит в Україну прем’єр-міністра – міністра закордонних справ Лаосу Буасона БУППХАВАНА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.
У ході візиту він зустрінеться з першим віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ та рядом міністрів.
За словами О.ДИКУСАРОВА, Б.БУППХАВАН за результатами зустрічі з українським міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ підпише протокол про взаємні консультації щодо двосторонніх відносин.
Він сказав, що це перший в історії візит лаоського високопосадовця в Україну.
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