Анонс на 1 липня

* Президент України Віктор Янукович зустрінеться з Президентом Республіки Вірменія Сержем Саргсяном під час його офіційного візиту в Україну.

* Прес-конференція в.о. голови ДПА у Київській області Анатолія Петренка на тему: «Підсумки роботи органів державної податкової служби Київської області за 5 місяців і I півріччя 2011 року».

* Прес-конференція міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги на тему: "Підсумки роботи МНС в І півріччі 2011 року".

* Прес-конференція на тему: «Квартирні крадіжки і пограбування банків - як захистити себе від цих злочинів». Прес-конференцію за участю керівництва Державної служби охорони при МВС України проведе начальник ВЗГ ГУМВС України в м. Києві В. Поліщук. Також розглядатиметься питання про підписання між ДСО при МВС України та Національним Банком України Меморандуму з питань охорони банківських установ.

* Круглий стіл на тему: «План дій із впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні у світлі прийняття законодавчих змін». Учасники: начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Олег Канцуров, народний депутат України, Ірина Білоусова; президент Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України Олександр Папаїка; керівник Проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» FINREP Роберт Д. Бонд.

* У Посольстві Грузії в Україні відбудеться круглий стіл за участю голови Національного туристичного агентства Грузії Майї Сідамонідзе, присвячений питанням розвитку туризму в Грузії, особливостям грузинського туристичного продукту, а також новим можливостям для літнього та зимового відпочинку.

* Публічне оголошення тендеру на розробку техніко-економічного обгрунтування Національного проекту "LNG Термінал". У ході презентації будуть оголошені ключові параметри будівництва терміналу та обговорення умов проведення тендера на розробку ТЕО. Беруть участь: голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів. Після закінчення відбудеться брифінг для журналістів.

* Відбудеться відкриття виставки конкурсних робіт бліц-конкурсу на визначення кращої містобудівної концепції культурної, архітектурної та мистецької ревалоризації пам`ятки археології національного значення «Дітинець стародавнього Києва VIII-X ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст.». і прес-конференція на тему: "Подальші кроки з реалізації концепції музеєфікації фундаментів Десятинної церкви та створення музею». Учасники: І. Соколов, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України; С. Целовальник, головний архітектор м. Києва; В. Жежерін, президент Київської організації НСАУ.

* Відбудеться УКРАЇНСЬКО-ВІРМЕНСЬКИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ за участю Президента України Віктора Януковича і Президента Республіки Вірменія Сержа Саргсяна.

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