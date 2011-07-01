Курс НБУ на 01.07.11
00:14, 01 липня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 01.07.11100 USD - 797.1700 (30 червня - 797.2300)100 EUR - 1152.1498 (30 червня - 1150.0043)10 RUR - 2.8600 (на 30 червня - 2.8396)Облікові курси банківських металів на 01.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120213.24 (30 червня-120062.84)961 XAG 10 Срібло-2791.69 (30 червня-2741.67)962XPT10Платина-137432.11(30 червня-136326.33)964XPD10Паладій-60505.20 (30 червня-59154.47)
Офіційний курс НБУ на 01.07.11
100 USD - 797.1700 (30 червня - 797.2300)
100 EUR - 1152.1498 (30 червня - 1150.0043)
10 RUR - 2.8600 (на 30 червня - 2.8396)
Облікові курси банківських металів на 01.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-120213.24 (30 червня-120062.84)
961 XAG 10 Срібло-2791.69 (30 червня-2741.67)
962XPT10Платина-137432.11(30 червня-136326.33)
964XPD10Паладій-60505.20 (30 червня-59154.47)
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