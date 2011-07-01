Курс НБУ на 01.07.11

Офіційний курс НБУ на 01.07.11100 USD - 797.1700 (30 червня - 797.2300)100 EUR - 1152.1498 (30 червня - 1150.0043)10 RUR - 2.8600 (на 30 червня - 2.8396)Облікові курси банківських металів на 01.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120213.24 (30 червня-120062.84)961 XAG 10 Срібло-2791.69 (30 червня-2741.67)962XPT10Платина-137432.11(30 червня-136326.33)964XPD10Паладій-60505.20 (30 червня-59154.47)

Офіційний курс НБУ на 01.07.11 100 USD - 797.1700 (30 червня - 797.2300) 100 EUR - 1152.1498 (30 червня - 1150.0043) 10 RUR - 2.8600 (на 30 червня - 2.8396) Облікові курси банківських металів на 01.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-120213.24 (30 червня-120062.84) 961 XAG 10 Срібло-2791.69 (30 червня-2741.67) 962XPT10Платина-137432.11(30 червня-136326.33) 964XPD10Паладій-60505.20 (30 червня-59154.47)

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