Євросоюз і Хорватія завершили переговори щодо членства

Європейський Союз і Хорватія під час 13-ї конференції з приєднання, що відбулася на міністерському рівні 30 червня у Брюсселі, завершили переговори щодо членство.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, в рамках конференції були завершені переговори за чотирма останніми розділами угоди щодо питань конкурентної політики, юстиції і фундаментальних прав, фінансової і бюджетної політики, а також різних питань.

«(Хорватія – УНІАН) зробила вражаючий прогрес для відповідності критеріям щодо членства в ЄС. Це винагороджується сьогодні», - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, ЄС і Хорватія розпочали переговори щодо членства у 2005 році.