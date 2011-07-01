Польща очолила ЄС

Сьогодні, 1 липня, функції тимчасового голови Європейського Союзу переходять від Угорщини до Польщі, яка виконуватиме цю роль в організації вперше з моменту вступу до блоку сім років тому.

Польща під час свого головування планує поширити вплив ЄС на своїх східних сусідів – Україну і Білорусь, передає Бі-Бі-Сі.

Також Польщі належить провести непрості переговори з приводу ухвалення бюджету ЄС на фоні кризи в кількох країнах блоку.

Офіційно кермо влади буде передано на зустрічі прем`єр-міністрів Польщі Дональда ТУСКА і Угорщини Віктора ОРБАНА.

Головування Польщі в ЄС триватиме півроку – до 31 грудня 2011 року.