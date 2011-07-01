Дата-центр ВОЛЯ ввів нову систему віртуалізації

Дата-центр ВОЛЯ ввів у експлуатацію віртуальні виділені сервери, побудовані на базі рішення vSphere від компанії VMware – визнаного лідера у сфері розробки програмного забезпечення для віртуалізації серверів.

Оновлення лінійки віртуальних виділених серверів має кілька переваг:

• можливість встановлення будь-якої операційної системи;

• ефективний розподіл ресурсів, завдяки якому завантажений віртуальний сервер не має змоги впливати на роботу серверів інших абонентів;

• зберігання даних у мережевому дисковому сховищі, яке дублюється і має високу відмовостійкість;

• обслуговування апаратної платформи без зупинки віртуального сервера, що скорочує час змушеного простоювання.

Тарифні плани послуги віртуального виділеного сервера передбачають:

• за 299 грн/міс. «Старт-VDS» включає сервер із конфігурацією 1 ГГц/ 512 МБ/ 160 ГБ і 20 ГБ вхідного зарубежного трафіку;

• за 399 грн/міс. «Воля-VDS» включає сервер із конфігурацією 2 ГГц/ 1 ГБ/ 250 ГБ і 80 ГБ вхідного зарубежного трафіку;

• за 699 грн/міс. «Бізнес-VDS» включає сервер із конфігурацією 2 ГГц/ 1 ГБ/ 500 ГБ і вхідний зарубіжний канал із пропускною здатністю 5 Мбіт/с;

• за 999 грн/міс. «Профі-VDS» включає сервер із конфігурацією 4 ГГц/ 2 ГБ/ 500 ГБ і вхідний зарубіжний канал із пропускною здатністю 10 Мбіт/с.

За всіма тарифами дата-центру ВОЛЯ український і вихідний зарубіжний трафік є необмеженим.

Андрій Кільколих, керівник дата-центру ВОЛЯ, зазначає: «Віртуальні виділені сервери на базі рішення vSphere дають змогу запропонувати нашим абонентам надійніше й більш відмовостійке рішення. Нова система віртуалізації увібрала в себе переваги роботи як фізичного, так і віртуального серверів. Так, крім більшої гнучкості налаштувань, система передбачає виділення гарантованих ресурсів сервера, зберігаючи при цьому доступні ціни».

Детальну інформацію про послугу та додаткові сервіси розміщено на сайті дата-центру http://www.dc.volia.com/ua/.

Довідка. Дата-центр ВОЛЯ – підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation/колокейшн, виділений сервер (dedicated), віртуальний сервер (VPS, VDS)) – розміщенням серверів на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключенням їх до мережі Інтернет. На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації. За бажанням абонент може встановити без додаткової плати власний сервер замість стандартного.

Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. ВОЛЯ надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги – доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації – високошвидкісний доступ до Інтернету, комп’ютерний і голосовий зв’язок, а також послуги найбільшого Україні дата-центру.