ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «В інтересах Фірташа зареєстрований черговий законопроект про приватизацію титанових підприємств» пише - у бізнесмена Дмитра Фірташа з'явилася ще одна можливість приватизувати титанові підприємства. Цього разу ініціатива виключити їх зі списку об'єктів, заборонених до приватизації, походить від Кабінету міністрів ...

http://delo.ua/business/v-interesah-firtasha-zaregistri-160083/

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Також «Дело» в публікації «Банки стали менше кредитувати підприємства» пише - обсяг нових кредитів, наданих комерційними банками нефінансовим корпораціям в травні, становив 95,8 млрд. грн. Це на 4,1 млрд. грн. менше, ніж у квітні, і на 5,8 млрд. грн. менше, ніж у березні цього року ...

http://delo.ua/finance/banki-stali-menshe-kreditovat-160067/

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«Дело» в публікації «Національний банк запускає власний супутниковий телеканал» пише - близько 70% ефіру нового телеканалу будуть займати випуски фінансових новин, інтерв'ю керівників Нацбанку, і аналітичні програми, 20% - просвітницькі програми, наприклад, про розвиток центробанків світу й про особисті фінанси, 10% - повідомлення НБУ ...

http://delo.ua/finance/nacionalnyj-bank-zapuskaet-so-160076/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Тендер тут недоречний», в якому пише - парламентарії створюють новий механізм впливу на ринок нафтопродуктів. Депутати від Партії регіонів і "НУ-НС" пропонують дозволити "Нафтогазу" закуповувати без тендерних процедур нафту і нафтопродукти для переробки та перепродажу, зокрема, в Азербайджану. Це дасть можливість державній компанії поправити своє фінансове становище і стати великим гравцем на ринку нафтопродуктів. Проте експерти вважають, що стабілізувати ціни не вдасться через високу вартість азербайджанської сировини та її переробки ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1670375

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «ДКЦПФР вибрала вдалий час», в якому пише - починаючи з осені, при публічному розміщенні облігацій емітент зможе не вказувати відсоткову ставку. Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила визначати прибутковість таких паперів уже на стадії розміщення. На думку експертів, встановлення відсоткових ставок на підставі ринкової ситуації дозволить зменшити витрати підприємств на публічні випуски облігацій ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1670380

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Клюєв поліз в кишеню олійників», в якому пишуть - Мінекономрозвитку вводить мита на технічні культури. Ці заходи можуть позбавити Україну статусу лідера світового експорту соняшникової олії, а також відберуть у фермерів більш ніж 6 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/klyuev-polez-v-karman-maslichnikov

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Дорога альтернатива» пишуть - альтернативна енергетика ризикує стати «потьомкінським селом» і обійтися платникам податків у кругленьку суму ...

http://markets.eizvestia.com/full/dorogaya-alternativa

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«Економічні вісті» у матеріалі «Дефіцитом по вакантності» пишуть - у поточному році кількість побудованих складів загрожує стати найменшою за останні п'ять років. За словами експертів, ця тенденція зможе зіграти на руку ринку ...

http://markets.eizvestia.com/full/deficitom-po-vakantnosti

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Газета «Сегодня» у публікації «Низькі зарплати бюджетників загрожують колапсом. Коли чекати збільшення?» Пише - з сьогоднішнього дня лікарям, вчителям та чиновникам трохи підняли виплати. Обіцяють продовжувати ...

http://www.segodnya.ua/news/14263714.html

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Також «Сегодня» у публікації «З сьогоднішнього дня вдарить хвиля штрафів» пише - перехідний період, під час якого можна було знайомитися з Податковим кодексом, закінчився ...

http://www.segodnya.ua/news/14263634.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Можна ганити» пише - Конституційний суд Росії дозволив держслужбовцям критикувати начальство і місце роботи. Інструменти тиску на критика все одно залишаються, кажуть експерти ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263124/mozhno_rugat

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Також «Ведомости» в публікації «Хто, якщо не Каменяр» пишуть - слідчий комітет Росії вчора провів обшук в «Домодєдово». За однією з версій, СКР розслідує січневий теракт, за іншою - шукає справжнього власника аеропорту ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263171/kto_esli_ne_kamenschik

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Видання «Известия» в публікації «Білорусь готова продати половину «Білтрансгазу» пише - з іншою великою компанією - «Білоруськалій» - Мінськ планує розлучатися частинами і через біржу ...

http://www.izvestia.ru/news/493405

(УНІАН)