Вірменія серйозно зацікавлена у поглибленні відносин з Україною - Президент Саргсян

Вірменія серйозно зацікавлена у поглибленні відносин з Україною у різних сферах.

Про це заявив Президент Вірменії Серж САРГСЯН сьогодні у Києві під час зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, що проходить у форматі «віч-на-віч», повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

«Ми серйозно зацікавлені у поглибленні наших відносин і в торговельно-економічній, і в гуманітарній, і в інших сферах», - відзначив С.САРГСЯН.

Президент Вірменії подякував своєму українському колезі за запрошення відвідати Україну з візитом. «Я Ваше запрошення прийняв із задоволенням, приїхав із задоволенням», - сказав Президент Вірменії.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що під час візиту сторони обговорять актуальні питання українсько-вірменських відносин. «Сподіваюся, що наша розмова, яка, як завжди, пройде в дусі взаєморозуміння та дружби, буде плідною, насиченою, цікавою і дасть новий поштовх нашим відносинам у торговельно-економічній сфері, на міжнародній арені», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.