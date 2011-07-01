Польща має намір запропонувати ініціативу, яка допоможе Україні реалізувати реформи

Варшава. На саміті «Східного партнерства» 29-30 вересня у Варшаві польська влада планує запропонувати ініціативу, яка сприятиме реалізації реформ в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Міколай ДОВГЕЛЕВИЧ на конференції, присвяченій польським пріоритетам під час головування в ЄС.

Заступник глави МЗС не уточнив, про яку ініціативу йдеться, зазначивши лише, що вона стосується «європейських амбіцій України та Молдови, яка допоможе країнам здійснювати реформи».

М. ДОВГЕЛЕВИЧ також відзначив прогрес у переговорах між Україною та Євросоюзом щодо підписання угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі, висловивши сподівання, що переговори вдасться завершити до 2012 року.

У той же час він звернув увагу на те, що європейські політики стежать за судовими процесами над українськими опозиціонерами. "Україна і ЄС повинні сповідувати спільні цінності не тільки в економічній сфері, але і в питаннях демократії", - зазначив М. ДОВГЕЛЕВИЧ.

Він також запевнив, що Київ і Кишинів можуть розраховувати на допомогу Польщі у лібералізації візового режиму з Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, глава МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ минулого тижня заявив про намір польської влади на саміті «Східного партнерства» у вересні добиватися для України певної перспективи членства в ЄС.