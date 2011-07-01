Коморовський сподівається на прогрес у наближенні України до Євросоюзу

Варшава. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ сподівається на прогрес у відносинах України з Європейським Союзом під час польського головування в європейському об'єднанні у другій половині 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Варшаві.

«Було б чудово також з точки зору польської політичної стратегії, яка діє багато років, під час головування отримати прогрес у переговорах України з Євросоюзом", - сказав він в польському Сеймі.

"Прогрес, який наблизить Україну до перспективи сильної участі в європейській інтеграції", - зазначив Б. КОМОРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Польща сьогодні вперше з моменту приєднання до Євросоюзу в 2004 році приступила до головування в ЄС і буде керувати європейським співтовариством найближчі півроку.

Українська влада сподівається під час польського головування підписати договір про асоціацію, який би передбачав перспективу членства в європейському об'єднанні.