Литвин передав головування у ПАЧЕС від України до Албанії

Голова Верховної Ради України, президент Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва Володимир ЛИТВИН сьогодні передав головування у ПАЧЕС від України до Албанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, церемонія передачі повноважень президента Асамблеї голові парламенту Республіки Албанія Жозефіні ТОПАЛЛІ відбулася під час 37-го пленарного засідання Генеральної асамблеї ПАЧЕС.

У своєму виступі В.ЛИТВИН подякував національним делегаціям за конструктивний, відвертий і принциповий діалог у дусі взаєморозуміння і конструктивізму під час роботи Асамблеї, обговорення актуальних питань, які визначатимуть перспективи і майбутнє як Чорноморського регіону, так і кожної країни-члена ОЧЕС.

Також, зазначив він, під час засідання були вирішені організаційні питання: обрано чотирьох заступників президента ПАЧЕС та керівний склад Міжнародного секретаріату Асамблеї. В.ЛИТВИН висловив подяку генеральному секретарю ПАЧЕС Олексію КУДРЯВЦЕВУ, який, за його словами, майже 20 років присвятив становленню, укріпленню і розвитку Асамблеї, підтримці і примноженню авторитету організації. «Переконаний, що досвід такої роботи має бути затребуваний, аби ми далі працювали ще більш продуктивно і результативно», - сказав він.

Голова Верховної Ради вручив О.КУДРЯВЦЕВУ листа вдячності від парламенту і цінний подарунок - годинник.

В.ЛИТВИН також повідомив про рішення Постійного комітету ПАЧЕС про нагородження Сергія ПОДГОРНОГО - члена української делегації, заступника голови комітету ПАЧЕС з правових і політичних питань, Почесною грамотою ПАЧЕС за особистий внесок у діяльність ПАЧЕС і у зв’язку з ювілеєм, і вручив йому нагороду.

Голова парламенту Республіки Албанія Ж.ТОПАЛЛІ у своєму виступі подякувала В.ЛИТВИНУ за «гостинність і прекрасну організацію» нинішнього засідання Асамблеї, а також за головування України у ПАЧЕС, яке вона охарактеризувала як «відданість організації».

Ж.ТОПАЛЛІ запевнила, що Албанія під час головування у ПАЧЕС «буде віддана роботі нашої організації», працюватиме над посиленням стабільності розвитку Чорноморського регіону та безпеки у ньому, підвищенням ролі та ефективності роботи ОЧЕС і її Парламентської асамблеї.

Вона також висловилася за необхідність подальшого проведення структурних реформ у рамках Асамблеї «з метою наближення до структур ПАРЄ». Чорноморський регіон, зазначила Ж.ТОПАЛЛІ, дуже важливий для Європи, і Албанія планує і надалі розвивати співпрацю Асамблеї з Європейським Союзом.

Як повідомлялося раніше, президентом ПАЧЕС є спікер парламенту однієї з країн-учасниць, яка головує в Організації. Термін його обрання становить 6 місяців. Передача головування в ПАЧЕС здійснюється за принципом ротації в алфавітному порядку англійської абетки.

Відповідно до статті 4, п. 2 Регламенту Асамблеї, головування у ПАЧЕС переходить до Парламенту Республіки Албанія починаючи з моменту закриття нинішнього пленарного засідання.