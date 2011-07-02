Томенко: наступний тиждень у ВР буде надзвичайно конфліктним

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що наступний пленарний тиждень у парламенту буде надзвичайно конфліктним.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні в коментарі УНІАН.

Віце-спікер нагадав, що наступний тиждень у ВР за календарним планом має стати останнім робочим перед закриттям сесії.

"І влада намагатиметься в цей тиждень вирішити все і негайно. Тому я прогнозую, що цей тиждень буде надзвичайно конфліктним і непростим", - сказав М.ТОМЕНКО.

Зокрема, за словами віце-спікера, влада саме цього тижня намагатиметься завершити ухвалення закону про пенсійну реформу, спростити процедуру тендерних закупівель, також суди можуть винести рішення у справах над представниками опозиції.

"І це далеко не всі серйозні конфлікті питання, які можуть виникнути", - вважає він.

М.ТОМЕНКО не виключив, що народним депутатам наступного пленарного тижня не вдасться розглянути всі питання.

"Те, що влада запланувала, надзвичайно складно буде розглянути протягом чотирьох робочих днів. Тому цілком ймовірно, що Верховна Рада продовжить свою роботу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з календарним планом, 5 по 8 липня має відбутися останній пленарний тиждень восьмої сесії парламенту, на 8 липня заплановане закриття сесії.