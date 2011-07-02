Курс НБУ на 04.07.11
22:51, 02 липня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 04.07.11100 USD - 797.2500 (1 липня - 797.1700)100 EUR - 1155.0558 (1 липня - 1152.1498)10 RUR - 2.8623 (1 липня - 2.8600)Облікові курси банківських металів на 04.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119009.49 (1 липня-120213.24)961 XAG 10 Срібло-2698.69 (1 липня-2791.69)962XPT10Платина-135771.68(1 липня-137432.11)964XPD10Паладій-59953.20 (1 липня-60505.20)
Офіційний курс НБУ на 04.07.11
100 USD - 797.2500 (1 липня - 797.1700)
100 EUR - 1155.0558 (1 липня - 1152.1498)
10 RUR - 2.8623 (1 липня - 2.8600)
Облікові курси банківських металів на 04.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-119009.49 (1 липня-120213.24)
961 XAG 10 Срібло-2698.69 (1 липня-2791.69)
962XPT10Платина-135771.68(1 липня-137432.11)
964XPD10Паладій-59953.20 (1 липня-60505.20)
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