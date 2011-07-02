Курс НБУ на 04.07.11

Офіційний курс НБУ на 04.07.11100 USD - 797.2500 (1 липня - 797.1700)100 EUR - 1155.0558 (1 липня - 1152.1498)10 RUR - 2.8623 (1 липня - 2.8600)Облікові курси банківських металів на 04.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119009.49 (1 липня-120213.24)961 XAG 10 Срібло-2698.69 (1 липня-2791.69)962XPT10Платина-135771.68(1 липня-137432.11)964XPD10Паладій-59953.20 (1 липня-60505.20)

Офіційний курс НБУ на 04.07.11 100 USD - 797.2500 (1 липня - 797.1700) 100 EUR - 1155.0558 (1 липня - 1152.1498) 10 RUR - 2.8623 (1 липня - 2.8600) Облікові курси банківських металів на 04.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-119009.49 (1 липня-120213.24) 961 XAG 10 Срібло-2698.69 (1 липня-2791.69) 962XPT10Платина-135771.68(1 липня-137432.11) 964XPD10Паладій-59953.20 (1 липня-60505.20)

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