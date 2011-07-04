Анонс на 4 липня

* Відбудуться українсько-кіпрські переговори під головуванням Президента України та Президента Республіки Кіпр.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи і тенденції споживчого кредитування в Україні: вихід на ринок платіжної картки нового типу». Учасники: Марина Дутлова, директор блоку споживчого кредитування «Альфа-банк»; Катерина Вінницька, директор департаменту продуктів для фізичних осіб «Альфа-банк»; Антон Василевський, маркетинг-директор компанії «Ельдорадо»; Світлана Георбелідзе, глава представництва Visa в Україні. Питання: Пожвавлення на ринку споживчого кредитування та вектори розвитку в 2011 році; Банки й ритейл - навіщо потрібні спільні програми лояльності; Новий тип платіжної картки - зручність і вигоди для споживачів; Прибуткова картка - нове слово в кредитуванні фізичних осіб та ін. Есперт дасть відповідь на питання з приводу актуальних тенденцій ринку споживчого кредитування України, особливостей співпраці банків та ритейлерів тощо (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 379-29-26, 379-29-27, e-mail: pr2@publicity.com.ua до 16-00 1 липня.

* Засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться презентація проектів реконструкції парків та скверів.

* Прес-конференція на тему: «Наслідки для навколишнього середовища затяжних дощів в Україні». Учасники: начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко і старший науковий співробітник відділу екології водойм Інституту гідробіології НАНУ Юрій Плігін.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Боротьба з корупцією в Україні. Земельна сфера». Організатор - Інститут української політики. Питання: Наведення ладу в земельній сфері. Чи потрібно знімати мораторій на продаж землі в Україні та які умови продажу землі потрібно вводити? Успіхи правоохоронних органів у боротьбі з корупцією в земельній сфері. Міжнародний досвід боротьби з корупцією в земельній сфері. Учасники: Костянтин Бондаренко, голова правління Інституту української політики; Сергій Тимченко, голова Держземагентства України; Андрій Кошиль, президент Асоціації «Земельна спілка України», член Ради підприємців при КМУ, член Громадської Ради при Мінекономіки України. Запрошені представники СБУ та Мінагрополітики і продовольства України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 095-412-82-82, (044) 256-68-09. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться брифінг про впровадження "Укрзалізницею" з 1 липня 2011 року електронною документообігу при перевезенні вантажів у внутрішньому сполученні. У брифінгу візьмуть участь: начальник Головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир Іващук, представники вантажних і експедиторських компаній (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Створення центрального депозитарію цінних паперів: яким повинен бути «свій шлях» України?». Запрошені: Дмитро Тевелєв, голова ДКЦПФР; Юрій Колобов, перший заступник голови НБУ; Анатолій Аксюта, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі; Ігор Прасолов, народний депутат України; Сергій Румпа, голова правління Національного депозитарію України; Микола Шведов, голова правління Всеукраїнського депозитарію цінних паперів; Мартін Райзер, директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові та ін.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України про перегляд ставок деяких податків і зборів; проект закону про внесення змін до ст. 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (щодо звільнення від сплати мита товарів для будівництва та оснащення аеропортів, які є об`єктами чемпіонату) та ін.

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