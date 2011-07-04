Україна має політволю до кінця року завершити переговори щодо асоціації з ЄС - АП

Радник Президента України – керівник Головного управління Адміністрації Президента з питань міжнародних відносин Андрій ГОНЧАРУК наголошує, що Україна має політичну волю завершити переговорний процес щодо укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом до кінця цього року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це А.ГОНЧАРУК сказав у ході телемосту між Києвом, Варшавою та Москвою, який організував польський телеканал Public Television News Channel (TVP INFO).

Під час телемосту, якій транслювався у прямому ефірі польського телебачення, А.ГОНЧАРУК обговорив з політиками й експертами очікування України від головування Польщі в Раді Євросоюзу у другому півріччі 2011 року.

А.ГОНЧАРУК підкреслив, що Україна має чітку політичну волю завершити переговорний процес щодо укладення Угоди про асоціацію з ЄС до кінця року. Він зазначив, що в Україні задоволені перебігом переговорів з ЄС щодо укладення угоди.

Радник Президента високо оцінив можливості, надані Україні з боку Євросоюзу в рамках програми "Східного партнерства". Він зазначив, що цей формат співпраці має сприяти реалізації прагнення України стати членом Європейського Союзу.

Крім того, А.ГОНЧАРУК висловив надію на підтримку головуючої у Раді ЄС Польщі у питанні збільшення коштів, передбачених у бюджеті ЄС на потреби "Східного партнерства" на 2014-2020 роки.

Відповідаючи на запитання щодо судових справ в Україні, в яких фігурують представники опозиції, А.ГОНЧАРУК підкреслив, що ці справи не мають жодного політичного підтексту. "Позиція глави Української держави у питанні боротьби з корупцією однозначна і принципова – високопосадовці, які порушують українське законодавство, незалежно від своїх політичних уподобань, мають за це відповідати", - сказав радник Президента.

Він висловив упевненість, що остаточну крапку в справах щодо осіб, які підозрюються в корупції, поставить суд.

Відповідаючи на питання щодо наслідків для країн Європи погіршення економічного стану в Білорусі, А.ГОНЧАРУК наголосив, що Україна зацікавлена в економічній стабільності в Білорусі, оскільки ця країна є вагомим торговельним партнером України.

Радник Президента зазначив, що в Україні уважно слідкують за ситуацією в Білорусі, і підкреслив, що Україна виступає проти політики міжнародної ізоляції цієї країни.