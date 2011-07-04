Сьогодні Янукович зустрінеться з Президентом Кіпру Хрістофіасом

09:42, 04 липня 2011
Різне
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Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Республіки Кіпр Дімітрісом ХРІСТОФІАСОМ під час його офіційного візиту в Україну.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Під головуванням президентів двох країн пройдуть українсько-кіпрські переговори, після чого відбудеться підписання двосторонніх документів.

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