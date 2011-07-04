ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Стросс-Кана відпустили з під домашнього арешту» пише - Стросс-Кан разом з дружиною покинув свої апартаменти в Манхеттені, де утримувався під домашнім арештом. Коментарів пресі не буде до повернення у Францію і зняття з нього всіх звинувачень ...

http://delo.ua/world/stross-kana-otpustili-iz-pod-d-160172/

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Також «Дело» в публікації «Українські заробітчани перерахували в країну близько $ 1,3 млрд.» пише - в січні-березні цього року обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону досяг $ 1,5 млрд. Як мінімум 85% цих коштів надійшли в країну від наших громадян, які працюють за кордоном ...

http://delo.ua/finance/ukrainskie-zarobitchane-perechis-160107/

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«Дело» в публікації «НБУ заявляє, що Яндекс.Деньги і платіжний сервіс QIWI працюють незаконно» пише - на думку чиновників Національного банку, електронна платіжна система Яндекс.Деньги і міжнародний платіжний сервіс QIWI на даний момент не мають права надавати свої послуги на території України ...

http://delo.ua/finance/nbu-zajavljaet-chto-jandeksdeng-160156/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Папери нерезидентів виявилися цінними», в якому пише - цінні папери нерезидентів можна буде включати в лістинг українських фондових бірж. Регулятор фондового ринку пропонує за допомогою механізму подвійного лістингу повернути в Україну емітентів з місцевими активами. Торговці отримають нові інструменти і можливість арбітражного заробітку. Для реалізації нового проекту залишилося отримати згоду емітентів і врегулювати валютне питання з Нацбанком ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1672440

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Кабмін виховує четверте покоління», в якому пише - "ММДС-Україна", серед акціонерів якої СКМ Рината Ахметова, стала першим оператором в країні, який отримав право розвивати найсучасніший стандарт зв'язку - LTE. У Плані використання радіочастотного ресурсу, затвердженому Кабміном, саме діапазон 2,5-2,7 ГГц, єдина ліцензія на який є у "ММДС-Україна", був відведений під новий стандарт. Це може стати вагомим аргументом у переговорах щодо продажу оператора, які веде СКМ ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1672452

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Лобісти відбирають комфорт», в якому пишуть - уряд пішов назустріч вітчизняним автовиробникам: Мінекономіки порушило спецрозслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів. В якості попередніх заходів через 45 днів може бути введено загороджувальне мито на імпорт іномарок на рівні 34% строком до 4 років ...

http://finance.eizvestia.com/full/lobbisty-otbirayut-komfort

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «ТНК входить до Європи» пишуть - через кілька днів Лисичанський НПЗ почне відвантаження нового палива класу Євро-4 як на власну мережу, так і на мережі партнерів. Як говориться в повідомленні компанії, модернізація технологічних установок обійшлася компанії в $ 120 млн.

http://markets.eizvestia.com/full/tnk-vhodit-v-evropu

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«Економічні вісті» у матеріалі «Таблеток доведеться пити більше» пишуть - протягом п'яти років Україну в числі зростаючих фармринків подвоїть свої витрати на ліки. Частка ж сьогоднішніх лідерів у структурі світових витрат на ліки США та країн Європи значно знизиться ...

http://markets.eizvestia.com/full/tabletok-pridetsya-pit-bolshe

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Газета «Сегодня» у публікації «Через «велику чистку» в ДАІ головні траси Україні залишилися без патрулів» пише - на українських трасах державного значення практично не залишилося даішників. Стежать за порядком в основному тільки ті, хто чергує в будках (стаціонарні пости ДАІ) та екіпажі, які оформляють ДТП. Наприклад, на Одеській трасі у вихідні за сотні кілометрів не було помічено жодного патруля ...

http://www.segodnya.ua/news/14264314.html

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Також «Сегодня» у публікації «Жорстока бійка у Криму: йде тиха сутичка між Києвом і Москвою» пише - у Феодосії надзвичайна обстановка: місто патрулюють сотні міліціонерів, які зупиняють людей, схожих на козаків, і перевіряють документи. Усіх підозрілих відвозять до районних та міського відділення міліції. У суботу тут зійшлися у кривавій битві 500 спецназівців і 300 кримських козаків. 1 липня останні спробували відновити поклонний хрест на честь воїнів Великої Вітчизняної війни на в'їзді в місто, повалений правоохоронцями через протест кримських татар (на півострові зараз неохоче дають дозволи на те, щоб встановлювати християнську символіку, і установку цього хреста заборонив суд). Політологи вважають, що на тлі складних переговорів між Росією та Україною щодо газу і Митного союзу Москва показує Києву, що в разі провалу переговорів стабільність в Україні може бути поставлена ​​під питання ...

http://www.segodnya.ua/news/14264284.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Росія запізнилася» пише - 1 липня Росія повернулася на світовий ринок зерна: закінчилася дія ембарго, введеного через неврожай. Але радіти аграріям та експортерам не доводиться - світові ціни падають ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263249/rossiya_opozdala

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Також «Ведомости» в публікації «Області для Москви» пишуть - території для розміщення столичного федерального округу підбирає Московська область, розглядаються вісім майданчиків, у тому числі «Рубльово-Архангельське» і Домодєдово. Яка кількість держустанов переїде на нове місце, скільки там буде працювати людей, поки не відомо, тому процес вибору ускладнюється ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263250/oblasti_dlya_moskvy

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Видання «Известия» в публікації «Зниження акцизів на бензин у найближчі роки не буде» пише - ініціатива ФАС ввести «плаваючі» акцизи на паливо не знайшла підтримки у Мінфіну. Відомство побоюється, що з'являться нові схеми ухиляння від сплати податків ...

http://www.izvestia.ru/news/493551

(УНІАН)