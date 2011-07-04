Уряди України та Кіпру уклали ряд угод.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася у присутності президентів обох країн Віктора ЯНУКОВИЧА і Дімітріса ХРИСТОФІАСА.

Було підписано міжурядову Угоду про економічне, науковоме, технічне і промислове співробітництво. Документ сприятиме розвитку українсько-кіпрського економічного, наукового, технічного та промислового співробітництва. Говориться, зокрема, про створення промислових комплексів; модернізацію промислових підприємств; обмін науковою та технологічною інформацією, технічними фахівцями і науково-дослідним устаткуванням; про розвиток інфраструктурних проектів, туризму та ін.

Угодою передбачено створення українсько-кіпрської міжурядової комісії з питань економічного, наукового, технічного та промислового співробітництва.

Також було підписано міжурядову Угоду про співробітництво у сфері оборони, яким, зокрема, передбачено реалізацію щорічних планів співробітництва, обміни делегаціями.

Крім того, представники урядів підписали Угоду про міжнародні автомобільні перевезення. Документ сприятиме поліпшенню перевезень пасажирів і вантажів автотранспортом між Україною і Кіпром, а також транзитом через їх території. Угода також регламентує порядок перевезень і питання податків і зборів.

Були підписані міжурядова Угода про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, а також Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами закордонних справ України та Кіпру про співробітництво з питань, пов'язаних з Європейським Союзом.