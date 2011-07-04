У ЄС сподіваються завершити переговори з Україною щодо асоціації за шість місяців

У Європейському Союзі сподіваються завершити переговори з Україною щодо підписання угоди про асоціацію протягом найближчих шести місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив керівник Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

«Ми сподіваємося, що переговори можна буде завершити протягом найближчих шести місяців, і це мета, яку висловили обидві сторони», - сказав він.

У той же час, відповідаючи на запитання журналістів щодо розвитку ситуації з демократією в Україні, Ж. ТЕЙШЕЙРА зауважив, що завершення переговорів є хоч і важливим, але лише одним з етапів, після якого має відбутися ратифікація цієї угоди.

«Що стосується питання демократії та політичних аспектів, то ми знаємо, що в Україні зараз відбувається процес демократизації, і ми сподіваємося, що угода також зробить свій внесок в консолідацію цього процесу і допоможе Україні зміцнити політичну систему», - сказав він.

За словами Ж. ТЕЙШЕЙРИ, Україна ще потрібно дуже багато зробити для того, щоб забезпечити впевненість всіх 27 країн Євросоюзу в можливості наступного кроку в напрямку членства України в ЄС.

«Мова йде про одноголосне рішенні, яке повинні прийняти всі країни ЄС, і в цьому відношенні забезпечення консолідації демократії є дуже важливим», - сказав Ж. ТЕЙШЕЙРА.