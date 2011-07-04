Анонс на 5 липня

* Біля КМДА відбудеться акція протесту колективу філії Київмістобуду ВАТ СБМУ (Спеціалізоване будівельно-монтажне управління). Працівники організації вимагатимуть повернути їм робочі місця.

* ВОГ «Асоціація жителів гуртожитків України» проведе мирну акцію з відстоювання своїх прав, у зв`язку з тим, що 1 вересня 2011 закінчується термін дії мораторію на відчуження державного житлового фонду, після чого нинішні балансоутримувачі матимуть право вже без суду виселяти мешканців з гуртожитків.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться пленарне засідання VII сесії Київради VI скликання.

* Засідання колегії Державної інспекції ядерного регулювання України. Питання: виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки енергоблоків 1-3 і Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) - 1 ЧАЕС з урахуванням подій на АЕС "Фукусіма-1", нові пріоритети інформаційної політики і роботи з громадськістю з точки зору 25-річчя аварії на ЧАЕС і після подій на АЕС "Фукусіма-1": оновлена "дорожня карта".

* Прес-конференція, присвячена офіційному відкриттю Програми «Чисте виробництво та енергоефективність». Прес-конференція проводиться за підтримки Посольства Норвегії в Україні, ТППУ, Програми ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну Дніпра, Норвезького союзу дипломованих інженерів в науці і техніці «TEKNA», міжнародної компанії SNC-Lavalin International Inc., Північної Фінансової Корпорації NEFCO та ін.

* Прес-конференція на тему: «Чи переможе Україна в змаганні з курортами Європи?». Учасники: міський голова м. Хмільник Василь Грушко, перший заступник голови м. Миргород Світлана Ширшова, заступник голови Держслужби туризму і курортів Дмитро Заруба, заступник гендиректора лікувальних закладів ПрАТ «Миргородкурорт» Наталія Бутенко, керівник загальнонаціонального проекту «Курорти та санаторії України »Володимир Соколов, начальник відділу курортів і рекреаційної сфери Держслужби туризму і курортів Валентина Левченко.

* Аграрний союз України проведе зустріч аграріїв-Героїв України з міністром агрополітики М.Присяжнюком, радником Президента України В.Слаутою, головою Комітету ВРУ з питань агрополітики та земельних відносин Г.Калетником, главою КОДА А.Присяжнюком, заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України М.Калюжним.

* Прес-конференція на тему: «Чи допоможуть високі штрафи в боротьбі з нелегальними МАФами?». Учасники: народний депутат України Володимир Яворівський, начальник Головного управління з благоустрою КМДА Сергій Садовий і головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій Черняховський.

* В УНІАН відбудеться круглий стіл, приурочений до Дня архітектора (1.07.11) та презентації книги Б.Єрофалова-Пилипчак «Архітектура радянського Києва» на тему: «XXI століття. Нереалізований архітектурний потенціал Києва». Буде продемонстрований слайд-фільм (за книгою) з коментарями автора про нереалізовані київські проекти ХХ століття. Запрошені: Борис Єрофалов, модератор; Микола Дьомін, доктор архітектури, автор генплану Києва 1986 року; Сергій Целовальник, головний архітектор міста; Михайло Кальницький, історик Олена Гнєздилова, ландшафтний архітектор; Юрій Бородкін, архітектор-мандрівник Геннадій Гутгарц, художник-монументаліст, Олександр Колесников, архітектор, проектувальник, Андрій Пучков, архітектурознавець; Даша Малахова телеведуча, актриса.

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