Курс НБУ на 05.07.11

Офіційний курс НБУ на 05.07.11100 USD США - 797.1500 (на 4 липня - 797.2500)100 EUR - 1155.8675 (на 4 липня - 1155.0558)10 RUR - 2.8671 (на 4 липня - 2.8623)Облікові курси банківських металів на 05.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119193.85 (на 4 липня-119009.49)961XAG10Срібло-2718.28 (на 4 липня-2698.69)962XPT10Платина-137109.80 (на 4 липня-135771.68)964XPD10Паладій-60423.97 (на 4 липня-59953.20)

Офіційний курс НБУ на 05.07.11 100 USD США - 797.1500 (на 4 липня - 797.2500) 100 EUR - 1155.8675 (на 4 липня - 1155.0558) 10 RUR - 2.8671 (на 4 липня - 2.8623) Облікові курси банківських металів на 05.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 119193.85 (на 4 липня - 119009.49) 961 XAG 10 Срібло - 2718.28 (на 4 липня - 2698.69) 962 XPT 10 Платина - 137109.80 (на 4 липня - 135771.68) 964 XPD 10 Паладій - 60423.97 (на 4 липня - 59953.20)

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