Головне на 4 липня

Фінанси

Профіцит платіжного балансу України в січні-травні збільшився на 34%

Профіцит платіжного балансу України в січні-травні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшився на 34% – до 2,164 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема позитивне сальдо платіжного балансу в травні 2011 р. становило 0,021 млрд. дол. порівняно з 1,034 млрд. дол. за квітень ц.р.

«Зростання дефіциту поточного рахунку у травні (до 746 млн. дол.) було зумовлене збільшенням імпорту нафти і нафтопродуктів і виплат дивідендів з прямих інвестицій. Загалом за перші 5 місяців дефіцит виріс до 2,3 млрд. дол. тоді як торік за цей самий період поточний рахунок був з профіцитом (410 млн. дол.)», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

У травні сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій залишалося позитивним (767 млн. дол.) і сформувалося головним чином за рахунок прямих інвестицій. Загалом за січень-травень 2011 року, за даними НБУ, профіцит рахунку капіталу і фінансових операцій платіжного балансу виріс до 4,5 млрд. дол. (за 5 місяців 2010 року – 1,2 млрд. дол.) здебільшого за рахунок припливу боргового капіталу в державний і квазідержавний сектори, надходження коштів на приватизацію і формування позитивного сальдо за статтею “торгові кредити” (2,.6 млрд. дол. в І кварталі).

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у травні дорівнював 830 млн. дол., з початку року – 2,6 млрд. дол., з яких 93% були спрямовані в реальний сектор економіки.

Сальдо операцій з кредитів і облігацій у травні 2011 року було негативним (431 млн. дол.). Банківський сектор продовжує скорочувати свою зовнішню заборгованість: чисті виплати становили 434 млн. дол. Реальний сектор продовжує генерувати приплив боргового капіталу: чисті залучення в травні становили 112 млн. дол. (з початку року - 531 млн. дол.).

Нацбанк констатує, що приріст обсягів готівкової валюти поза банками в травні продовжував залишатися високим - 776 млн. дол. За 5 місяців поточного року їх приріст становив 4,1 млрд. дол. США, тоді як у січні-травні 2010 року - 68 млн. дол.

Обсяги резервних активів станом на 1 червня 2011 р. становили 37.9 млрд. дол., що є достатнім для фінансування 4,7 місяця імпорту наступного періоду.

Довідка УНІАН. Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.

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Нацбанк заявляє про виконання усіх вимог МВФ

Національний банк України заявляє про виконання у II кварталі 2011 року всіх вимог Міжнародного валютного фонду щодо валютно-курсової політики, передбачених програмою співпраці.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«За підсумками II кварталу поточного року Національний банк України успішно виконав усі зобов`язання у сфері валютно-курсової політики, узяті в рамках спільної з МВФ програми «стенд-бай», - йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зокрема, НБУ відзначає, що фактичний обсяг чистих міжнародних резервів перевищує їх нижню межу, передбачену програмою, а щоденні відхилення офіційного курсу гривні від її ринкових котирувань не виходили за межі ± 2%. Зокрема, впродовж II кварталу вони знаходилися в діапазоні від 0% до -0,27%.

Також повідомляється, що при коливаннях попиту і пропозиції на міжбанківському валютному ринку Нацбанк проводив у червні інтервенції як з продажу іноземної валюти, так і з її придбання.

За інформацією НБУ, протягом місяця ринкові котирування гривні до безготівкового долара США знизилися на 0,04% - до 7,9812 грн./дол. США, а до готівкового, з операцій продажу населенню доларів США, - на 0,01% - до 7,9991 грн./дол. США (станом на 29 червня 2011 р.).

Офіційний курс гривні до долара США з початку червня знизився на 0,02% - до 7,9723 грн./дол. США. Відносно євро гривня за офіційним курсом знецінилася на 1,09% - до 11,5 грн./євро, а до російського рубля - дещо зміцнилася - до 2,8396 грн./10 рублів.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш даного кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсязі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Як заявив голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна повинна виконати чотири вимоги, одна з яких пов`язана з діяльністю Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яка, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.

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Питання кіпрського офшору вирішиться восени?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що у вересні-жовтні між Україною та Республікою Кіпр буде підписано угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на спільній прес-конференції з Президентом Республіки Кіпр Димітрісом Христофіасом.

Крім того, президенти обох країн повідомили, що найближчим часом має бути підписана угода про розвиток інвестиційних відносин.

Як зазначив В. ЯНУКОВИЧ, Кіпр є стратегічним партнером України по залученню інвестицій.

Він нагадав, що минулого року в Україну з Республіки Кіпр надійшло понад 11 млрд. доларів інвестицій, і завдяки цьому було створено понад 300 підприємств в Україні. У свою чергу, Україна інвестувала понад 6 млрд. доларів в економіку Кіпру. «Це майже вполовину менше», - констатував В. ЯНУКОВИЧ, наголосивши на важливості розвитку договірної бази у цій сфері.

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ПЕК

Vanco Prykerchenska і Кабмін можуть відновити арбітражний процес

Сторони переговорного процесу з мирного врегулювання спору між компанією Vanco Prykerchenska Ltd. і державою Україна можуть найближчим часом ухвалити спільне рішення дочекатися вердикту Стокгольмського арбітражного суду.

Таку думку в інтерв`ю кореспонденту УНІАН висловив директор консалтингової компанії Fuel Alternative Віталій ДАВІЙ.

«За моєю інформацією, причина тривалих переговорів з мирного врегулювання спору полягає в тому, що сторони не можуть знайти спосіб юридично закріпити гарантії інвесторам проекту», – сказав він.

При цьому експерт додав, що «бажання Vanco Prykerchenska і її акціонерів одержати від держави довгострокові гарантії захисту їх інвестицій цілком зрозуміле. Після того, як попередній уряд у 2008 році просто заблокував цей стратегічно важливий для України проект, компанія так і не змогла приступити до його реалізації. Замість початку робіт на Прикерченській ділянці шельфу Чорного моря вона була вимушена почати арбітражний процес у Стокгольмі».

«Враховуючи той факт, що проект розрахований на 30 років, в його реалізацію потрібно інвестувати від 15 до 20 млрд. доларів, то зрозумілі ризики, від яких хочуть застрахуватися представники компанії. Шанси Vanco Prykerchenska виграти в арбітражі достатньо високі, а, враховуючи успішний міжнародний досвід реалізації подібних проектів їх материнської компанії Vanco, в успіху всього проекту в цілому можна бути упевненим», - вважає В.ДАВІЙ.

За його словами, поки що ніяких офіційних заяв від сторін переговорного процесу не надходило. Проте, якщо вони так і не зможуть підписати мирову угоду, то у них залишиться тільки один вихід – відновлення арбітражного процесу і остаточне рішення суду.

«В цьому випадку саме Стокгольмський суд поставить крапку в цьому тривалому спорі. У певному сенсі це може бути вигідно тим компаніям, які в 2006 році програли тендер на розробку Прикерченської ділянки, оскільки теоретично у них залишаються шанси взяти участь у повторному тендері на дану ділянку», – додав В.ДАВІЙ.

Нагадаємо, у липні 2010 р. Україна і компанія Vanco Prykerchenska припинили арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді і почали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору відносно угоди про розподіл продукції (УРП).

Як повідомляв УНІАН, у 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс, і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, яка буде видобуватися в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала усі права і обов`язки по УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) щодо конфлікту по УРП.

Довідка УНІАН. Мета діяльності Vanco Prykerchenska - геологорозвідка і розробка нафтогазових родовищ на Прикерченській ділянці Чорного моря (проект). Даний проект включає три перспективні площі: Судакський складчастий пояс, Судакський глибоководний складчастий пояс і площа Тетяїв. Загальна площа ділянки 12 960 кв. км, глибина моря - від 70 до 2200 м. Реалізація проекту запланована в два етапи: пошукові роботи, а також розробка і видобування. Загальна сума інвестицій у проект перевищує 15 млрд. доларів США. Акціонерами компанії є компанії Vanco, ДПЕК, Integrum Technologies Ltd, Shadowlight Investments Ltd.

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ФДМУ виставить на продаж блокпакет "Дніпроенерго" у вересні замість жовтня

Фонд державного майна України прийняв рішення виставити на продаж 25% держпакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" у вересні цього року.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Фонду держмайна плані-графіці виставляння на продаж пакетів акцій енергетичних компаній.

Раніше голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКА заявив, що відповідно до прийнятого ФДМУ плану-графіку приватизації блокуючий пакет "Дніпроенерго" планувалося виставити на продаж у жовтні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своїм розпорядженням №310 від 11 квітня п.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінніцяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня п.р. голова ФДМ Олександр РАБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцать запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 року.

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Суд у справі Тимошенко оголосив перерву до 6 липня

Печерський районний суд Києва оголосив перерву до 6 липня в засіданні з розгляду кримінальної справи щодо газових угод, порушеної проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд частково задовольнив клопотання захисника Ю. ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА, який просив надати йому місяць для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки він нещодавно увійшов у справу і без достатнього часу для ознайомлення з нею не може надавати своїй підзахисній якісні адвокатські послуги.

У той же час суд не врахував клопотання Ю. ТИМОШЕНКО про перенесення розгляду справи до кінця тижня у зв`язку з закордонним відрядженням іншого її захисника Сергія ВЛАСЕНКО. Це клопотання суд не задовольнив у зв`язку з тим, що надані пояснення щодо відсутності С. ВЛАСЕНКО не є поважними.

Наступне судове засідання має початися 6 липня о 10.00.

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Госпотребінспекція продовжила дію старих стандартів на нафтопродукти

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Госпотребінспекція) продовжила дію стандартів якості бензинів і дизельного палива ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні» і ДСТУ 3868-99 «Паливо дизельне» до 31 грудня 2011 року.

Про це йдеться в наказі Госпотребінспекціі (№ 240 від 1 липня), розміщеному на офіційному сайті відомства.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні діють два стандарти якості нафтопродуктів: ДСТУ 4063-2001 (аналог Євро-2) і ДСТУ 4839-2007 (відповідає Євро-4, -5). У 2007 році був прийнятий графік переходу на нові стандарти якості з паралельною відмовою від ДСТУ 4063-2001 з 1 січня 2011 року.

Проте 28 грудня 2010 Держспоживстандарт продовжив дію стандартів виробництва бензинів і дизпалива, що відповідають вимогам Євро-2 і Євро-3, до 1 липня 2011 року.

Про готовність освоїти випуск нафтопродуктів, що відповідають вимогам Євро-4 і Євро-5, заявили Одеський, Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

Модернізовані НПЗ і великі автозаправні мережі виступають за перехід на поліпшені стандарти, пропонуючи запровадити систему диференційованого оподаткування за принципом «вище якість - нижчий податок».

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Білорусь відновила імпорт української електроенергії

Білорусь з п`ятниці відновила імпорт української електроенергії.

Про це УНІАН повідомив джерело в НЕК "Укренерго".

Співбесідник агентства уточнив, що ДПВД "Укрінтеренерго" поновило поставки у білоруському напрямі о 20.00 1 липня, а ТОВ "ДТЕК “Східенерго" поновило поставки 2 липня о 2.00.

"На даний час всі лоти (обсяги перетину, викуплені на аукціоні., – УНІАН) білоруського напряму завантажені", - сказало джерело.

Нагадаємо, що українські компанії припинили експорт електроенергії до Білорусі з травня п.р. через заборгованість білоруської сторони, спричиненої труднощами із закупівлею валюти на фоні різкої девальвації білоруської національної валюти. Борг білоруської сторони перед українськими компаніями на кінець червня становив близько 35 млн. дол.

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Агро

Максимальний розмір земельної ділянки становитиме від 900 до 2100 га

Максимальний розмір земельної ділянки, яку зможе купити один покупець, залежно від регіону коливатиметься від 900 до 2100 га.

Про це повідомив сьогодні під час круглого столу в УНІАН, організованого Інститутом української політики, президент асоціації "Земельна спілка України" Андрій КОШІЛЬ.

За його словами, відповідно до законопроекту "Про ринок земель", у підготовці якого брала участь його асоціація, розмір максимального земельного наділу становитиме 900 га у Закарпатті, тоді як для зони степів і напівстепів він буде максимальним. При цьому він відзначив, що правом на придбання земельних наділів володітимуть тільки фізичні особи або фермерські господарства. А.КОШИЛЬ також відзначив, що обмеження стосуватимуться не тільки однієї особи, а й пов`язаних осіб. "Якщо це буде сім`я, де і на дружині, і на чоловіку будуть ділянки, то таку концентрацію можна буде припинити", - відзначив він. А.КОШИЛЬ також повідомив, що запобіганню концентрації земельних ресурсів у руках обмеженого кола осіб має сприяти і українське антимонопольне законодавство

За словами голови Державного агентства земельних ресурсів Сергія ТИМЧЕНКА, відповідно до підготовленого законопроекту про ринок землі, у разі купівлі земельної ділянки покупець повинен буде пред`явити декларацію про свої доходи. "Купуючи ділянку землі, людина повинна буде надати декларацію, в якій будуть чітко вказано джерела її доходів", - відзначив він. На думку С.ТИМЧЕНКА, ця вимога має виключити можливість концентрації земельних наділів у одного власника через афільованих осіб. "Такого не буде, що комусь дали гроші, і хтось щось купив. Людина буде зобов`язана показати ті гроші, за які він планує придбати земельну ділянку", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з 2012 року в Україні працюватиме ринок землі.

20 червня Кабінет міністрів України схвалив законопроект «Про ринок земель».

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Гідрометцентр прогнозує зниження врожаю картоплі через посуху у травні

Гідрометцентр прогнозує зниження врожаю картоплі внаслідок посухи на початку травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник відділу агрометеорології Українського метеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

За її словами, в другій половині травня, коли починається клубнеобразование, в Україні наголошувалися дуже високі температури на глибині утворення картоплі. Через це спостерігалися такі явища, як формування великої кількості дуже дрібних картоплин, або воно взагалі припинялося. «Зараз ситуація покращає, але хорошого урожаю чекати не слід, тому що дія це необоротно», - повідомила експерт, не уточнивши об`єму очікуваного урожаю цієї культури.

Щодо затяжних дощів, які наголошувалися в Україні в останню декаду, по словах Т.Адаменко, погода, яку спровокував циклон, характеризувалася активною грозовою діяльністю, великою кількістю граду, і нанесла збитки не тільки сільському господарству країни в цілому, але і окремим господарствам. «Багато було пошкоджень, знищені окремі поля плодових і овочевих культур», - відзначила вона, додавши, що умови для розвитку овочів, зокрема огірків, помідор, склалися несприятливі, оскільки було мінімум сонячного світла, слабкий або взагалі не було літа бджіл і запилення, «але через тиждень все видужає».

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Затяжні дощі знизили врожай ранніх зернових – Укргідрометцентр

Затяжні дощі трохи знизили врожай ранніх зернових, але водночас позитивно вплинули на стан технічних культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна АДАМЕНКО.

«Офіційний прогноз ми складаємо 25 червня, за цим прогнозом ми чекали валовий збір (зерна – УНІАН) 43 млн. тонн. Офіційно ми уточнюємо прогноз 22 липня, і я думаю, що ми його зменшимо, але ненабагато, можливо, на 1 млн. тонн», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

За її словами, найбільших втрат урожаю зазнають області, де опади були найбільш інтенсивними. «Експертна оцінка дозволяє мені сказати, що на території Кіровоградської, Черкаської, окремих районів Київської, північних районів Миколаївської, де ці явища були найбільш інтенсивними, втрати врожаю можуть досягти 15-20%, але це не стосується всієї України», - уточнила вона.

Т.АДАМЕНКО повідомила, що за 10-12 днів дощів випало 2,5-3,5 місячної норми, і «можна говорити не про ефективність цих опадів, а про збитки». Ці погодні умови збіглися у часі з дозріванням ранніх зернових. За словами фахівця, сильні дощі, висока вологість повітря, перезволоження ґрунту зробили неможливим вихід техніки на поля, а на сьогодні на більшості площ зерно озимої пшениці досягло воскової, а місцями і повної зрілості, і щодня затримки зі збиранням врожаю призводить до його втрат. Крім того, якщо не зібрати вчасно врожай, з`являється загроза проростання зерна у колосі, що погіршить його якість і зменшить зміст клейковини і знизить хлібопекарські властивості. У районах, де сума опадів перевищила 100 мм, склалися умови для зменшення натури зерна. Крім того, погодні умови призвели до вилягання посівів. «За оцінками наших метеорологічних станцій, які проводять моніторинг стану посівів, на сьогодні на території центральних областей площа вилягання ранніх хлібів досягає до 20% поля, а там, де відзначалися найінтенсивніші зливи, там до 40-60%. Це надалі ускладнюватиме роботу техніки», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

При цьому вона підкреслила, що дощі, що пройшли, забезпечили хороші умови для розвитку технічних культур. «У більш виграшному становищі опинилися такі культури, як кукурудза, соняшник і цукровий буряк. Площі під ними оптимально зволожені, і з припиненням дощів і підвищенням температури, особливо для соняшнику і кукурудзи, складуться дуже сприятливі умови», - повідомила Т.АДАМЕНКО.

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Будівництво

АМК рекомендує КМДА вжити заходів щодо встановлення обгрунтованих тарифів на ЖКП у Києві

Антимонопольний комітет України (АМК) офіційно рекомендував Київській міській державній адміністрації, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державній інспекції з контролю за цінами та Національній комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) вжити заходів щодо забезпечення прозорих і обгрунтованих тарифів на комунальні послуги в місті Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що Київська міськдержадміністрація не дотримувалася вимог нормативно-правових актів під час встановлення тарифів на послуги централізованого опалення та постачання гарячої води.

Зокрема, в місті Києві не визначені ні виробники, ні виконавці послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

Внаслідок цього житлово-експлуатаційні організації, які фактично надають послуги, але юридично не визначені їх виконавцями, неможливо притягнути до відповідальності при невиконанні зобов`язань перед споживачами. Йдеться, зокрема, про здійснення перерахунку за ненадання або надання не в повному обсязі послуг, зниження їх якості.

При цьому, як відзначають в прес-службі АМК, КМДА встановила тарифи на зазначені послуги без належних висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Києві, при відсутності даних про опалювальні площі житлового фонду столиці, без урахування фактичного розподілу виробленої теплоенергії й в умовах завищення норм споживання послуг з гарячого водопостачання.

У зв`язку з цим АМК зобов`язав Київську МДА забезпечити встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води в місті Києві у порядку, передбаченому діючими нормативними актами.

Разом з цим, на вимогу АМК Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має внести зміни до Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді. Зокрема, визначити, що виконавцями послуг централізованого опалення і постачання гарячої води можуть бути тільки суб`єкти природних монополій, які мають відповідну інфраструктуру.

У той же час АМК наполягає, щоб НКРЕ стверджувала обов`язковий для виконання нормативний акт, який передбачатиме розподіл виробленої та відпущеної теплопостачальними підприємствами теплової енергії для виробництва житлово-комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води між категоріями споживачів: населенням, бюджетними установами, іншими споживачами. НКРЕ повинна також запровадити порядок розробки і затвердження інвестиційних програм розвитку теплових мереж, які будуть включатися до тарифів на теплову енергію, з обов`язковим урахуванням впровадження обліку спожитої теплової енергії.

У свою чергу, Держцінінспекція має забезпечити безумовне дотримання порядку формування, встановлення і застосування діючих тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води в Києві, перш за все з надання висновків щодо обгрунтованості витрат саме виробників, виконавців послуг.

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Промисловість

Україна почала спецрозслідування імпорту легкових авто незалежно від країни походження

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розпочала спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження й експорту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації українських автовиробників

«Укравтопром», яка подала заяву в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України з ініціативою проведення спецрозслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів.

У повідомленні наголошується, що таке рішення комісія прийняла на черговому засіданні 30 червня 2011 року.

Виходячи з доказів, наданих в заяві, комісія встановила, що в період 2008-2010 років на тлі скорочення попиту на внутрішньому ринку легкових автомобілів, що класифікуються за кодами УКТЗЕД 8703221000 і 8703231910, спостерігалося значне зростання обсягів імпорту цих товарів щодо обсягів виробництва та споживання подібного товару в Україну.

Зокрема, за вищевказаний період частка імпортованих легкових автомобілів у споживанні зросла на 16%, а у виробництві - на 33%. Аналогічні тенденції спостерігаються і в поточному році.

Одночасно в період 2008-2010 років відбулося значне погіршення показників господарської діяльності підприємств вітчизняної автомобільної галузі, насамперед скоротилися обсяги виробництва та продажу легкових автомобілів, доходи, зайнятість, знизилася продуктивність праці та інші показники.

«Комісія встановила, що існує загроза нанесення значного збитку таким імпортом національному виробнику, і вирішила порушити спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів незалежно від країни походження та експорту», ​​- наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що в ході розслідування буде досліджено, чи заподіяно значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику імпорт легкових автомобілів в Україну, з метою прийняття рішення щодо доцільності застосування спеціальних заходів, у тому числі з урахуванням міжнародних економічних інтересів України.

Нагадаємо, з 2002 року по 2006 рік в Україні вже діяло квотування імпорту російських автомобілів з об`ємом двигуна 1-1,5 тис. куб. см, яке було введено за результатами спеціального розслідування, проведеного Мінекономіки України за ініціативою «Укравтопрому».

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Міжвідомча комісія рекомендує квотувати імпорт до України узбецьких автомобілів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабінету Міністрів України встановити квоти на імпорт до України узбецьких автомобілів легкових нових.

Як повідомили УНІАН у Мінекономрозвитку, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 30 червня.

Комісія під час розгляду питання встановила, що Узбецька сторона ввела різні ставки акцизного податку для автомобілів походженням з Республіки Узбекистан, Російській Федерації і з третіх країн (зокрема з України), що є дискримінаційною дією з боку Узбекистану.

За даними Мінекономрозвитку, розмір акцизу при імпорті автомобілів з України до Узбекистану в 14 разів більший від акцизу, що застосовується до автомобілів, які імпортуються з Росії.

Згідно з пропозиціям комісії, імпорт узбецьких автомобілів має бути обмежений одним автомобілем у кожній категорії (обсяг циліндра менше 1000 куб. см, 1000–1500 куб. см і 1500–2200 куб. см).

Довідка УНІАН. Узбекистан поставляє до України дві моделі Daewoo: Nexia і Matiz.

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Транспорт/Зв`язок

Україна і Кіпр підписали угоду про міжнародні автомобільні перевезення

Сьогодні, 4 липня 2011 року, Кабінет міністрів України і Уряд Республіки Кіпр уклали Угоду про міжнародні автомобільні перевезення.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, від України документ підписав перший заступник міністра інфраструктури України Костянтин ЄФИМЕНКО.

Угода покликана впорядкувати здійснення пасажирських і вантажних перевезень у регулярному і нерегулярному сполученнях між обома країнами. Згідно з підписаною угодою, буде визначено порядок встановлення квоти дозволів залежно від виду перевезення і порядок їх обміну. Крім того, Угодою передбачено перевезення, які не вимагають наявності дозволів.

Угода про міжнародні автомобільні перевезення містить положення щодо звільнення пасажирських і вантажних транспортних засобів, зареєстрованих на територіях держав-сторін, від усіх податків, мита та інших зборів, пов`язаних з використанням або володінням транспортними засобами на території України і Кіпру.

Усі питання щодо співпраці у галузі міжнародних автомобільних перевезень, які представляють обопільний інтерес для Кіпру і України і мають спірні моменти, розв`язуватимуться у рамках змішаної комісії. Відповідальними за виконання угоди органами від урядів обох країн є Міністерство інфраструктури України і Міністерство комунікацій і робіт Республіки Кіпр.

Положення Угоди поширюються на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автотранспортними засобами, зареєстрованими на території однієї зі сторін, територіями України і Республіки Кіпр і транзитом через їх території, а також у/з третіх країн.

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Донецька залізниця з 18 липня скорочує на півгодини час проходження потягу №820 Донецьк-Луганськ

З метою поліпшення якості обслуговування пасажирів Донецька залізниця з 18 липня майже на півгодини скорочує час проходження потягу №820 Донецьк-Луганськ в обох напрямах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької залізниці.

Згідно із повідомленням, потяг №820 сполученням Донецьк-Луганськ із 18 липня 2011 р. курсуватиме з Донецька щодня окрім середи з відправленням о 17:03, прибуттям до Луганська о 20:02. Відправлення з Луганська о 6:27 щодня окрім четверга, прибуття до Донецька - о 09:26.

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КМДА: підвищення вартості проїзду у метро зараз не планується

У Київській міськдержадміністрації запевняють, що вартість проїзду у столичному метро не підвищуватиметься.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав голова міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час проведення розширеної апаратної наради.

«Я категорично запевняю, що сьогодні Київська міська державна адміністрація не планує підвищення вартості проїзду у столичному метрополітені», – сказав керівник КМДА.

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Міжнародні відносини

Єврокомісія пропонує спростити процес надання макрофінансової допомоги сусідам

Брюссель. Єврокомісія пропонує спростити процес ухвалення рішень щодо надання макрофінансової допомоги сусідам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення Єврокомісія ухвалила сьогодні, схваливши відповідну пропозицію.

Прес-служба Єврокомісії в своєму повідомленні для преси, зокрема, зазначила, що надання макрофінансовій допомоги третім країнам на сьогодні не завжди є ефективним інструментом, оскільки процес ухвалення рішення займає достатньо тривалий час, оскільки свою позитивну думку в кожному випадку повинні висловити Рада ЄС і Європарламент.

У зв`язку з цим Єврокомісія запропонувала передати їй право ухвалювати рішення щодо надання макрофінансової допомоги сусідам під контролем Комітету представників країн-членів ЄС.

У пропозиції Єврокомісії зазначається, що такий спрощений підхід застосовуватиметься лише при розгляді питань надання макрофінансової допомоги країнам-кандидатам і потенційним кандидатам у члени ЄС, а також країнам-учасницям Європейської політики сусідства, включаючи країни Південного Кавказу.

Для решти країн передбачається зберегти існуючу зараз процедуру спільного ухвалення рішень Європарламенту і Ради ЄС у кожному випадку.

З моменту початку надання макрофінансової допомоги в 1990 році в цілому таку допомогу отримали 23 країни на загальну суму в 7,4 млрд. євро.

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