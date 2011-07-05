ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «У банку Януковича-молодшого частка проблемних кредитів становить менше 7%» пише - питома вага нестандартних кредитів у портфелі Всеукраїнського банку розвитку, підконтрольного синові Президента України Олександру Януковичу, становить 6,7% ...

http://delo.ua/finance/v-banke-janukovicha-mladshego-dol-160270/

* * *

Також «Дело» в публікації «У близький до Павла Лазаренка банк вкладуть 57 млн. грн." Пише - банк «Земельний капітал», який пов'язують з колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренко, збільшує статутний капітал у 2,5 рази ...

http://delo.ua/finance/v-blizkij-k-pavlu-lazarenko-ba-160235/

* * *

Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Справа не йде на лад», в якому пише - вчора стало відомо, що найбільша нафтова компанія країн - "Укрнафта" - програла в Стокгольмському арбітражі позов на суму $ 145,7 млн. Його подала американська Carpatsky Petroleum, яка стверджувала, що зазнала збитків через припинення роботи СП з "Укрнафтою". Українська компанія оскаржила це рішення, але юристи вважають, що домогтися скасування рішення арбітражу практично неможливо, втім, як і підтвердження його в Україні ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1673140

* * *

Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Депутати готуються до складної процедури», в якому пише - на вчорашньому засіданні погоджувальної ради депутати домовилися прийняти до кінця поточного пленарного тижня урядовий варіант пенсійної реформи. Незважаючи на те що до документа зареєстровано понад тисячу поправок, спікер Володимир Литвин запевнив, що законопроект буде розглянутий "по повній процедурі". Крім цього, до закриття VIII сесії депутати запланували розглянути ще 135 питань, для чого готові працювати понаднормово ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1673113

* * *

«Економічні вісті» публікують матеріал «А мотори ремонтуйте самі», в якому пишуть - в Кабміні в черговий раз продовжили дію старих стандартів пального до 31 грудня поточного року. Експерти вважають, що не найкраще паливо продовжить надходити в баки машин ще дуже довго ...

http://markets.eizvestia.com/full/a-motory-remontirujte-sami

* * *

Також «Економічні вісті» у матеріалі «На молочників грошей не знайшлося» пишуть - нововведена система дотування виробників молока зазнала фіаско. Допомога учасникам ринку від держави звелася до нуля, показники галузі погіршилися. Проте чекати молочникам нічого. Як відзначають в міністерстві, грошей на них немає і зараз ...

http://markets.eizvestia.com/full/na-molochnikov-deneg-ne-nashlos

* * *

«Економічні вісті» у матеріалі «АМКУ вимагає прозорості» пишуть - Антимонопольний комітет України офіційно рекомендував КМДА та ряду відомств переглянути тарифи на комунальні послуги в Києві. Держструктури не поспішають з виконанням вимог комітету ...

http://state.eizvestia.com/full/amku-trebuet-prozrachnosti

* * *

Газета «Сегодня» у публікації «Допомогу юристів в Україні зроблять безкоштовною» пише - з 2013 року кожна людина, що легально перебуває в Україну (в тому числі й не її громадянин), отримає право на безкоштовну первинну юридичну допомогу - це передбачає закон, підписаний Президентом ...

http://www.segodnya.ua/news/14264668.html

* * *

Також «Сегодня» у публікації «Арештована квартира Тимошенко поросла плющем, а під вікнами будують пивбар» пише - екс-прем'єра позбавили можливості розпоряджатися сталінкою по вулиці Карла Маркса, 26 у Дніпропетровську ...

http://www.segodnya.ua/news/14264638.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Хлам закінчився» пише - в Росії субсидування державою утилізації автомобілів завершено. Мінпромторг минулого тижня видав останні з 600 000 сертифікатів. Але автовиробникам, у тому числі й «АвтоВАЗу», боятися нема чого, впевнені експерти. Через три роки Росія стане найбільшим ринком в Європі ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263344/hlam_zakonchilsya

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Експрес на стадіон» пишуть - до чемпіонату світу з футболу в 2018 р. РЖД збирається запустити ще у восьми російських містах швидкісне сполучення з аеропортами. Проект коштуватиме майже 250 млрд руб. Але левову частку цих коштів компанія сподівається отримати у держави ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263348/ekspress_na_stadion

* * *

Видання «Известия» в публікації «Російські астрономи отримають обсерваторії у Чилі, на Кубі та в космосі» пише - РФ готова відновити фінансування великих міжнародних наукових проектів, згорнутих 30-40 років тому ...

http://www.izvestia.ru/news/493660

(УНІАН)