Оприлюднено тізер до дитячого мультфільму про податки «Місто мрії»

Оприлюднено тізер мультфільму «Місто мрії» - картини, в якій дітям розповідатимуть про податки та роботу податківців, повідомили УНІАН в прес-службі Державної податкової служби України.

Тізер мультфільму «Місто мрії» можна подивитись на YouTube за посиланням . Або на сайті ДПСУ за посиланням.

Над повнометражною версією мультиплікаційного фільму продовжує працювати команда художників-аніматорів з усіх куточків України. Повнометражна версія картини вийде у жовтні 2011 року, і зараз вже проводяться переговори з кількома центральними каналами щодо трансляції мультфільму «Місто мрії».

Заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО зазначив, що після консультацій з дитячими психологами було вирішено відмовитись від суто комерційного формату 3-Д анімації, на користь класичної мальованої анімації. «Саме тому робота над повною версією триватиме більше півроку і потребує великої команди митців. Ми пішли на це, аби створити не тільки яскравий, переконливий, але й безпечний для дітей твір», - підкреслив він.

О.КЛИМЕНКО також зауважив, що в процесі роботи над мультфільмом було частково змінено сюжетну лінію та персонажів. «Остаточний варіант сценарію вже не містить відомих мультиплікаційних героїв як то Троє поросят чи Червона шапочка, що були присутні в сценарії переможця конкурсу «Країна сплачених податків» Людмили Богданової. За сюжетом, головний податковий інспектор Сан Санич Лелеко та його діти за допомогою ігри «Місто мрій» потрапляють у казкову місцевість, де і відбуваються головні пригоди фільму», - розповів він.

«Ми створюємо цей мультфільм не для того, щоби потім він загубився в архівах. Ми шукаємо всі доступні канали комунікації, щоби донести картину до її аудиторії – дітей України. «Місто мрії» також вільно розповсюджуватиметься в Мережі за допомогою файлообмінних серверів», - повідомив заступник голови ДПС України.

Він висловив сподівання, що цим проектом робота податківців з формування податкової культури у суспільстві та підвищення престижу своєї служби не завершиться.

«Навіть славнозвісний Уолт Дісней свого часу переймався цими проблемами. Одна з серій мультфільмів про Дональда Дака присвячена проблемам оподаткування. І після того, як у 1943 році цей твір вийшов на екрани, надходження податку на доходи зросли в чотири рази. Не знаю, чи вдасться нам повторити досягнення генія мультиплікації, але ми сподіватимемося на позитивний результат», - додав О.КЛИМЕНКО.

Довідка УНІАН. У грудні 2010 року ДПА в Донецькій області за ініціативи її тодішнього керівника Олександра Клименка оголосила творчий конкурс «Країна сплачених податків» на кращий сценарій мультиплікаційного фільму на податкову тематику. Всього на цей конкурс було подано 343 роботи від професійних сценаристів та аматорів з України, Росії та Білорусії. Наймолодшому автору було 6 років, найстаршому – 65.

Після свого призначення заступником голови ДПС України Клименко продовжив опікуватися цим проектом, і 20 квітня офіційно представив публіці сценариста-переможця – білоруську письменницю Людмилу Богданову, чия робота «Про достославні діяння податкового інспектора Тараса Лелеко» була визнана журі найкращою.

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