Союз юристів: трансляцію процесу у справі Тимошенко можуть заборонити, якщо ефір використовуватимуть як політичну трибуну

Суддя вправі заборонити відеотрансляцію засідання у справі Юлії Тимошенко, якщо й надалі прямий ефір судового процесу використовуватиметься як політична трибуна. Така думка висловлена в Заяві Союзу юристів України за підписом його Голови Валерія Євдокимова, текст якої переданий агентству УНІАН (зараз пряму трансляцію засідань веде 5-й канал).

Відповідно до статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», проведення в залі судового засідання відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за рішенням суду і вирішення цього питання є прерогативою суду. Водночас, у Союзі юристів підкреслюють, що припинення транслювання “не зашкодить принципу гласності та відкритості судового процесу, який може бути відкритим для представників преси та громадськості”.

В Союзі юристів вважають, що висвітлення ходу процесу у такій резонансній справі є вкрай необхідним для країни. Це є ознакою високорозвиненого громадянського суспільства і, без сумніву, є здобутком України.

Однак Союз юристів України що наразі суд підійшов до основної стадії процесу – судового розгляду. Він мусить допитати свідків, експертів, дослідити докази у справі, а потім у нарадчій кімнаті визначитися щодо винуватості чи невинуватості підсудного. В зв’язку з цим Союз юристів висловлює занепокоєння тим, що пряма трансляція засідання в подальшому може нанести шкоду основним засадам судочинства, спричинити тиск на свідків та ускладнити процедуру отримання та дослідження доказів по справі.

В Союзі юристів також прокоментували перебіг власне судового засідання та поводження сторін у процессі. Зокрема й наявне протистояння між суддею Р.Кірєєвим та підсудною Ю.Тимошенко (УНІАН: нагадаємо, відпочатку судових засіданнь Ю.Тимошенко відмовилась вставати перед судом, звертатись до судді “Ваша честь”, відповідати на запитання судді щодо встановлення її особи. За що суддя робіть їй постійні зауваження. У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО називає судовий процес проти неї "фарсом" і пояснює, що, не встаючи перед судом, вона таким чином заявляє про недовіру до суду, і про те, що судова система має бути терміново реформована. Сторона Тимошенко також вважає тридцятиоднорічного суддю недостатньо досвідченим для ведення такої справи). Союз юристів України підкреслює, що всі учасники судового розгляду без винятку, звертаються до суду, дають свої показання та роблять заяви стоячи і така форма звернення до суду є прийнятною для всіх демократичних країн.

Реакція судді поки що обмежується словесною дуєллю з підсудною і закликами не висловлювати неповаги до суду. Аналогічно — словесними зауваженнями суддя реагує на шум в залі та “несанкціоновані” вигуки прибічників та противників сторін. Фраза Р.Кірєєва: “Тиша в залі суду!” стала ледве не рефреном усіх судових засідань.

В Заяві Союзу юристів зазначається, що на цей момент “суддя по справі (Родіон Кірєєв — ред.) жодного разу не застосував арсенал передбачених процесуальним законодавством заходів впливу на порушників закону, навіть попри те, що підсудна публічно закликала ігнорувати суд та висловлювати до нього неповагу”.

Водночас, у Союзі юристів вважають, що суддя може діяти більш жорстко в межах наданих йому повноважень. У судді є всі процесуальні можливості застосувати заходи впливу на порушників порядку у судовому засіданні, серед яких попередження або видалення з залу суду, тимчасово або на весь час судового розгляду, зазначається в заяві. Захисник підсудного може бути замінений на іншу особу у випадку непідкорення вимогам судді, а свідок, потерпілий та інші громадяни – можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Юристи також підкреслюють, що відповідно до статті 271 КПК України саме на суддю покладено обов’язок підтримання порядку під час судового засідання.

Союз юристів закликав представників різних політичних сил дотримуватися Конституції та законів України, а не концентруватися на отриманні політичних дивідендів.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України висунула Ю.Тимошенко обвинувачення за статтею 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” за підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році. Санкція за цією статтею складає від семи до десяти років позбавлення волі.

24 червня 2011 р. Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у зловживанні службовим становищем при підписанні в 2009 році газових контрактів.

29 червня Печерський районний суд Києва розпочав перше засідання з розгляду по суті цієї кримінальної справи. Потім до 4 липня була зроблена перерва, щоб підсудна могла ознайомитись із обвинувальним висновком.

4 липня суд прийняв рішення перенести засідання на 6 липня, частково задовольнивши клопотання захисника Ю.ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА, який просив надати йому місяць для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки він нещодавно увійшов у справу і без достатнього часу для ознайомлення з нею не може надавати своїй підзахисній якісних адвокатських послуг.

Державний обвинувач у справі Ю.ТИМОШЕНКО Лілія ФРОЛОВА повідомила, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО та колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА включені до списку з майже трьох десятків свідків, які обов’язково мають дати свідчення у суді по кримінальній справі за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією. Водночас не було повідомлено - чи є серед свідків представники російської сторони, зокрема прем’єр-міністр Володимир Путін чи керівнік "Газпрому" Олексій Міллєр.