Суд звільнив Макаренка і Шепітька з-під варти

Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під варти екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА і екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса Шепітька.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд задовольнив клопотання захисту А. МАКАРЕНКО та Т. ШЕПІТЬКА щодо зміни їм запобіжного заходу з взяття під варту на іншу.

А. МАКАРЕНКО та Т. ШЕПІТЬКА були звільнені з-під варти відразу після оголошення суддею рішення суду. При цьому суд заборонив звільненим залишати територію України.

Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням важливих осіб про їх звільнення, поганим станом здоров`я А. МАКАРЕНКО та наявністю у Т. ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

Як повідомляв УНІАН, колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз Україна» Ігоря ДІДЕНКА і А. МАКАРЕНКО звинувачують у нібито неправомірне митному оформленні природного газу.

І. ДІДЕНКО був затриманий 9 липня 2010 року в рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння шкоди Україні за результатами розгляду позову "РосУкрЕнерго" до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Дану справу об`єднано в одне виробництво разом з кримінальною справою, яка була порушена за аналогічні злочини відносно А. МАКАРЕНКО.

У цій справі, крім І. ДІДЕНКО та А. МАКАРЕНКО, звинувачення були пред`явлені і іншим посадовим особам, які працювали з ними, - Т. ШЕПІТЬКО, Сергію ГАРЯЧЕМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСКОМУ.