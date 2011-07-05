Суд відмовив захисту Діденка в зміні запобіжного заходу

Апеляційний суд міста Києва відмовив захисту колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогазу України» Ігоря ДІДЕНКА в зміні йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, суд мотивував своє рішення тим, що І. ДІДЕНКО має посвідку на проживання в Іспанії, а також тим, що він може на волі вплинути на проведення слідчих дій проти нього.

При цьому сам І. ДІДЕНКО був відсутній на засіданні суду.

Як повідомляв УНІАН, І. ДІДЕНКО був затриманий 9 липня 2010 року в рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння шкоди Україні за результатами розгляду позову "РосУкрЕнерго" до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.