Анонс на 6 липня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* У Печерському районному суді Києва розпочнеться судове засідання з розгляду кримінальної справи щодо газових угод, порушеної проти екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко.

* В УНІАН відбудеться презентація дослідження Агентства моделювання ситуацій «Реформи в Україні: аналіз діяльності Уряду Азарова». У прес-конференції візьмуть участь: директор АМС Віталій Бала, заступник директора АМС Олексій Голобуцький.

* Відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування обставин і наслідків діяльності на українському ринку нафтопродуктів компанії «Лівела» та інших пов`язаних з нею юридичних осіб.

* Прес-конференція, присвячена підписанню угоди про співпрацю між Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та Державним агентством України з енергоефективності та енергозбереження. Учасники: Микола Пашкевич, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні.

* Круглий стіл на тему: "Пенсійна реформа в Україні - складова системної соціальної реформи чи декорація перед МВФ?". Запрошені: Сергій Тігіпко, віце-прем`єр, міністр соціальної політики України; народні депутати України: Арсеній Яценюк, Андрій Павловський, Валерій Сушкевич, Василь Хара; заступник глави ДПСУ Сергій Лекарь, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, експерт Всесвітнього Банку Дмитро Деркач та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Імпортні автомобілі можуть подорожчати на 40% через 45 днів». Українські автоскладальники ініціювали спецрозслідування з метою на 4 роки закрити автоімпорт митом або встановити мізерні квоти (три автомобілі в рік для автоімпорту з Узбекистану вже встановлено). Учасники: гендиректор ВААІД Олег Назаренко, президент автомобільної групи «Кадилак. Шевроле» Станіслав Щербина, гендиректор ТОВ «АВТ Баварія» Олександр Тимофєєв, гендиректор «Ніссан Україна» Андрій Несторенко.

* Відбудеться брифінг першого заступника голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна, на якому буде повідомлено про прийняте рішення, про накладення штрафу на відомого вітчизняного авіаперевізника. Зокрема, мова йде про застосування санкцій за зловживання монопольним становищем щодо створення суб`єктам господарювання перешкод у доступі на ринки перевезень пасажирів авіатранспортом.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63