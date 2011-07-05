Головне на 5 липня

"Газові судові справи"

Суд звільнив Макаренка і Шепітька з-під варти

Апеляційний суд міста Києва звільнив з-під варти екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА і екс-начальника відділу Київської регіональної митниці Тараса Шепітька.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином, суд задовольнив клопотання захисту А. МАКАРЕНКО та Т. ШЕПІТЬКА щодо зміни їм запобіжного заходу з взяття під варту на іншу.

А. МАКАРЕНКО та Т. ШЕПІТЬКА були звільнені з-під варти відразу після оголошення суддею рішення суду. При цьому суд заборонив звільненим залишати територію України.

Суд мотивував своє рішення їх позитивними характеристиками, клопотанням важливих осіб про їх звільнення, поганим станом здоров`я А. МАКАРЕНКО та наявністю у Т. ШЕПІТЬКА неповнолітніх дітей.

Як повідомляв УНІАН, колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз Україна» Ігоря ДІДЕНКА і А. МАКАРЕНКО звинувачують у нібито неправомірне митному оформленні природного газу.

І. ДІДЕНКО був затриманий 9 липня 2010 року в рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння шкоди Україні за результатами розгляду позову "РосУкрЕнерго" до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Дану справу об`єднано в одне виробництво разом з кримінальною справою, яка була порушена за аналогічні злочини відносно А. МАКАРЕНКО.

У цій справі, крім І. ДІДЕНКО та А. МАКАРЕНКО, звинувачення були пред`явлені і іншим посадовим особам, які працювали з ними, - Т. ШЕПІТЬКО, Сергію ГАРЯЧЕМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСКОМУ.

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Суд відмовив захисту Діденка в зміні запобіжного заходу

Апеляційний суд міста Києва відмовив захисту колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогазу України» Ігоря ДІДЕНКА в зміні йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, суд мотивував своє рішення тим, що І. ДІДЕНКО має посвідку на проживання в Іспанії, а також тим, що він може на волі вплинути на проведення слідчих дій проти нього.

При цьому сам І. ДІДЕНКО був відсутній на засіданні суду.

Як повідомляв УНІАН, І. ДІДЕНКО був затриманий 9 липня 2010 року в рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння шкоди Україні за результатами розгляду позову "РосУкрЕнерго" до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

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Суд задовольнив апеляцію прокурора на відновлення слідства у справі про розмитнювання газу

Апеляційний суд м. Києва задовольнив апеляцію прокурора на рішення Печерського райсуду про відновлення слідства у справі про незаконне розмитнювання 12 млрд. куб. м газу.

Як передає кореспондент УНІАН, суд мотивував свою ухвалу тим, що рішення про відновлення слідства у цій справі було ухвалене вже на стадії судового розгляду, що за законодавством не можна робити. На думку суду, таке рішення може бути ухвалене тільки на стадії досудового слідства, а не на стадії судового розгляду.

Суд вирішив, що раніше прийнята ухвала Печерського суду підлягає відміні. Також суд ухвалив рішення про забезпечення судового розгляду поділа Ігоря ДІДЕНКО, Анатолія МАКАРЕНКО і Тараса ШЕПІТЬКО в Печерському районному суді з іншим складом суду.

Як повідомляв УНІАН, у справі “Росукренерго” під вартою з літа 2010 року знаходилися екс-голова Державної митної служби А.Макаренка і колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» І.Діденко.

А.Макаренко був затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про завдання збитку Україні за наслідками розгляду позову “Росукренерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Саме А.Макаренко в 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнювання газу “РУЕ”. Відносно А.Макаренко було збуджено кримінальну справу по статті "службова халатність".

9 липня СБУ затримала І.Діденко в рамках кримінальної справи, збудженої відносно нього згідно ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата чужого майна в особливо крупних розмірах) Кримінального кодексу України.

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СБУ порушила кримінальну справу щодо щодо «російського боргу» Тимошенко

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом замаху на розтрату державних коштів на суму 405 мільйонів доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 5 липня Головним слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом вчинення колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» та компанії «United Energy International Limited» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 405 млн. доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначають у Службі безпеки України, приводом для порушення кримінальної справи стали звернення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА від 23 і 29 червня до СБУ, а також звернення міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА до уряду України від 10 червня.

Під час розслідування кримінальної справи встановлюються усі службові особи, причетні до скоєного злочину.

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Фінанси

Збільшено мінімальний розмір штрафів за порушення антимонопольного законодавства

Верховна Рада Україна прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законів України" щодо удосконалення регулювання у сфері захисту економічної конкуренції.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 252 народних депутата з 397 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом удосконалено правове регулювання в сфері захисту економічної конкуренції, зокрема, уточнено перелік питань, по яких будуть надаватися висновки щодо кваліфікації дій, уточнені органи Антимонопольного комітету України, які мають право надавати ці висновки, підстави закриття розгляду справи про узгодження дії, концентрацію суб`єктів господарювання.

Зокрема, збільшено мінімальний розмір штрафів (4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) за порушення антимонопольного законодавства і дозволено іноземним суб`єктам господарювання оплачувати витрати, пов`язані з розглядом їхніх заяв, в іноземній валюті.

Відповідно до закону, плата для відшкодування витрат, пов`язаних з розглядом заяв, вноситься в гривнях. Суб`єкти господарювання з місцезнаходженням за межами України можуть вносити плату в євро або доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати.

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Зовнішній борг столиці на сьогодні становить 700 млн. доларів

Зовнішній борг столиці на сьогодні становить 700 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного фінансового управління КМДА Володимир РЕПІК в інтерв’ю журналістам.

“На сьогодні борг Києва складає 700 млн. доларів. Я називав цей борг... З погашенням у 2011 році 15 червня, у 2012 році - у листопаді, і у 2015 році - також у листопаді”, - зазначив В.РЕПІК.

За його словами, “тобто, борг складає 700 млн. дол., мінус 200 млн. дол. - погашення у липні 2011 р., плюс 300 млн. дол. овий борг)”.

Як запевнив керівник профільного управління, Києву не загрожує дефолт.

«У бюджеті чітко зазначено, що розмір боргу не повинен перевищувати в 4 рази бюджет розвитку, а обслуговування боргу не має перевищувати 10% від загального фонду бюджету. Ми поки знаходимося в цих параметрах і навіть дуже далекі від граничної межі. Наприклад, у нас з урахуванням цього запозичення (300 млн. дол.) обслуговування загальної суми боргу не буде перевищувати 8%. Тобто, дефолт нам не загрожує», - сказав В.РЕПІК.

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Інфляція в країнах СНД за січень-травень становила 5,8%, в Білорусі - 25,4%

Москва. Споживча інфляція в країнах СНД у січні-травні 2011 року становила 5,8% (за аналогічний період 2010 року - 3,9%), зокрема, найбільше за цей час ціни зросли в Білорусі - на 25,4%.

Про це УНІАН повідомили в Статистичному комітеті Співдружності.

Згідно з повідомленням, на другому місці - Таджикистан з інфляцією 6,9%, на третьому Киргизія - 6,5%. Далі йдуть Україна, де ціни за п`ять місяців зросли на 5,5%, Вірменія - на 5,0%, і Молдавія - на 4,9%. Росія розділила передостаннє місце з Казахстаном (4,8%). Найнижча інфляція зареєстрована в Азербайджані - 3,4%. Даних по Туркменії й Узбекистану поки немає.

Обсяг промвиробництва за звітний період у СНД зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,9%.

Найбільші темпи зростання промисловість показала в Білорусі - 12,5%. У Вірменії зростання обсягів промислового виробництва становило 10,3%, у Киргизії - 8,8%, в Україні - 8,5%, у Казахстані - 5,8%, Таджикистані - 3,4%. Падіння цього показника зафіксоване лише в Азербайджані - на 1,1%. У Росії зростання промвиробництва становило 5,2%. Даних по Молдавії, Туркменії й Узбекистану немає.

Минулого року за той же період промвиробництво в СНД зросло на 10,4%.

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ПЕК

Україна в І півріччі збільшила транзит газу до країн Європи на 14,5%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-червні збільшила транзит природного газу до країн Західної Європи на 14,5%, або на 7,152 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 56,441 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-червні збільшилося на 9,9%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 87,509 млрд. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км., МГ – 22,2 тис. км., і 16,4 тис. км. газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становит: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.

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Газовий борг підприємств ТКЕ - 5,1 млрд.грн., «Київенерго» - 1,79 млрд.грн.

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз Україна» вимагає від підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) терміново сплатити заборгованість за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років (з 01.10.2010 р.).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що оперативний аналіз стану розрахунків теплоенергетиків показує, що протягом червня 2011 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року значно скоротилися надходження коштів за спожитий природний газ від підприємств ТКЕ-боржників Дніпропетровської, Черкаської, Чернігівської, Київської, Харківської, Полтавської , Кіровоградської, Донецької, Волинської, Сумської, Вінницької, Рівненської, Житомирської областей, а також міст Києва та Севастополя, АР Крим.

Окремі теплопостачальні підприємства ухиляються від виконання власних гарантійних зобов`язань, зафіксованих у відповідних листах-графіках, щодо погашення заборгованості за спожитий в 2010-2011 рр.. природний газ.

Виділення підприємствам ТКЕ планових обсягів природного газу для виробництва гарячої води в міжопалювальний період відбувається відповідно до фактичного виконанням ними графіків погашення заборгованості.

Згідно графіків погашення заборгованості підприємства ТКЕ повинні сплатити всю суму заборгованості за природний газ до початку опалювального періоду 2011-2012 рр.., тобто до 01.10.2011 р.

У разі наявності у тепловиробників заборгованості за спожитий з 01.10.2010 р. природний газ, у ДК «Газ Україна» не буде законних підстав для укладання договорів на поставки таким підприємствам природного газу в новому опалювальному періоді 2011-2012 рр..

Станом на 4 липня заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 років, складає 5,1 млрд. грн. (Без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ - 64%.

Найбільша заборгованість - у підприємств ТКЕ Донецької (913 млн. грн.), Дніпропетровської (723 млн. грн.), Харківської (698 млн. грн.), Луганської (301 млн. грн.), Одеської (259 млн. грн.) , Запорізької (199 млн. грн.), Львівської (187 млн. грн.), Київської (174 млн. грн.), Полтавської (148 млн. грн.), Житомирської (116 млн. грн.) областей, а також АР Крим (239 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр.. становить 1,79 млрд. грн. (Рівень оплати в 2011 р. - 74%).

У разі подальшого порушення теплопостачальними підприємствами власних зобов`язань, ДК «Газ Україна» буде піднімати перед Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України питання про застосування профільним відомством (а в разі потреби, разом з правоохоронними, контролюючими та адміністративними органами) заходів щодо керівників підприємств ТКЕ, які порушують порядок розрахунків за природний газ.

Значна заборгованість підприємств теплоенергетики за спожитий природний газ ускладнює своєчасні та повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз Україна» за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 № 2467-VI «Про засади функціонування ринку природного газу» та постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу .

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«Укрнафта» оскаржить рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з Carpatsky Petroleum

ПАТ «Укрнафта» - провідна нафто-і газовидобувна компанія України, що володіє мережею автозаправних станцій, має намір опротестувати рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма (Швеція), який прийняв рішення стягнути з «Укрнафти» 146,9 млн. дол. збитків на користь компанії Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США, входить в Kuwait Energy Company) в суперечці про розрив угоди про спільну діяльність з розробки Рудовсько-Червонозаводського газоконденсатного родовища (Полтавська обл.).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ «Укрнафта».

У компанії підтвердили, що «Укрнафта» бере участь у низці судових процесів з Carpatsky Petroleum.

«Ці процеси досить складні й проводяться під юрисдикцією трьох країн. Зокрема, суди проходять в Україні, Швеції та США. У всіх країнах, включаючи Швецію, ще йдуть судові процеси. Судовий процес у Стокгольмському арбітражному суді - це лише складова частина загального судового процесу, і «Укрнафта» має намір опротестувати це рішення», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що «важливо також враховувати, що «Укрнафта» виграла всі судові процеси щодо цієї справи в Україні».

Також представник компанії зазначив, що «Укрнафта» переконана у правильності своєї юридичної позиції і буде продовжувати захищати свою позицію і права у всіх юрисдикціях. «Беручи до уваги той факт, що судові процеси ще не завершені, ми впевнені в тому, що на сьогоднішній день не існує ризику негайної імплементації рішення Стокгольмського арбітражного суду», - додав він.

Як повідомлялося, компанія Kuwait Energy Company у своєму звіті за 2010 рік, опублікованому в кінці червня, повідомила, що ще у вересні 2010 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма ухвалив рішення стягнути з компанії «Укрнафта» 146,9 млн. дол збитків на користь компанії Carpatsky Petroleum. Трибунал також задовольнив позов про розрив угоди про спільну діяльність.

Нагадаємо, договір про спільну діяльність між Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) і «Укрнафтою» з розробки Рудовська-Червонозаводського газоконденсатного родовища був підписаний 4 вересня 1995 року.

У липні 1996 року відбулося приєднання Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) до Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США). Делаверська Carpatsky Petroleum таким чином стала правонаступником техаської Carpatsky Petroleum. Після цього до договору неодноразово вносилися зміни.

Як повідомлялося, раніше Carpatsky Petroleum звернулася до Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма з позовом до «Укрнафти» про стягнення з держкомпанії 454,9 млн. дол збитків.

Запаси природного газу Рудовсько-Червонозаводського родовища оцінюються в розмірі понад 36 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. У серпні 1994 року «Укрнафта» і Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США) створили спільне підприємство «Укркарпатойл ЛТД» для розробки Битків-Бабченського газоконденсатного родовища. На момент створення 45% статутного фонду підприємства належало Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США), 45% - «Укрнафті».

Згодом «Укрнафта» де-факто змогла збільшити свою частку в «Укркарпатойл ЛТД» до 100% у зв`язку з порушенням процедури правонаступництва Carpatsky Petroleum Corporation (Делавер, США) щодо 45% в статутному капіталі СП, що раніше належали Carpatsky Petroleum Corporation (Техас, США ).

Відповідно до закону України «Про господарські товариства», Делаверська Carpatsky Petroleum, будучи правонаступницею техаської Carpatsky Petroleum, може бути визнана власником 45% СП загальними зборами акціонерів компанії. Делаверська Carpatsky Petroleum наполягала, що це має відбутися автоматично.

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"Північному потоку" перекрили вихід до Європи

Вищий адміністративний суд Люнебурга (Нижня Саксонія, Німеччина) припинив будівництво окремих ділянок німецького газопроводу NEL, який має з`єднати російський "Північний потік" з газотранспортною системою Європи. Про це пише газета "Коммерсант`".

Рішення суду було винесене за клопотанням 18 жителів міста Вінзен-на-Луе, які виступили проти прокладки газопроводу через їхнє місто. Суд задовольнив цю вимогу. NEL мав пройти за 30-50 метрів від житлових будинків, тоді як ряд експертів висловлювалися за те, щоб у радіусі 350 метрів від газопроводу не було споруд.

Даний маршрут, як пише "Коммерсант`", спланувало місцеве земельне відомство. Тепер чиновникам, а також консорціуму компаній, що будують газопровід - E.On Ruhrgas, Wingas і Gasunie, належить спільно представити альтернативні варіанти прокладки труби. У які терміни це має бути зроблено, не повідомляється. Втім, будівництво інших ділянок NEL продовжується.

За інформацією Ленти.ру, NEL є одним із газопроводів (другий - OPAL, пропускна потужність - 36 мільярдів кубометрів газу на рік), який повинен зв`язати російський підводний газопровід Nord Stream з ГТС Європи. Його потужність має становити 20 мільярдів кубометрів на рік. Дана труба пройде від німецького Грайфсвальда (точка виходу "Північного потоку" на берег Балтійського моря) північною частиною Німеччини до Редена, де знаходиться найбільше у Західній Німеччині сховище газу. По NEL російський газ має надходити не лише споживачам Німеччини, але далі у Данію, Голландію і Бельгію.

Загальна протяжність "Північного потоку", який з`єднає Росію і Німеччину через Балтику, становитиме 1224 кілометри. Проект, як очікується, знизить вартість поставок газу з Росії до ЄС, оскільки газопровід не проходить територією країн-посередниць. Перша нитка газопроводу, який будує "Газпром" спільно з E.On Ruhrgas, Wintershall, Gasunie і GDF Suez, буде введена у технічну експлуатацію восени 2011 року. Перші поставки газу споживачам заплановані на початок 2012 року.

Потужність першої нитки газопроводу, як очікується, не перевищить 27 мільярдів кубометрів газу на рік, а заплановану потужність у 55 мільярдів кубометрів "Північний потік" повинен набрати після завершення другої нитки.

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Соцполітика

Янукович доручив Тігіпку підготувати законопроект щодо легалізації зарплат

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру - міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ підготувати законопроект щодо легалізації заробітної плати.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таке доручення було дано Президентом під час зустрічі з міністром.

Як повідомив після зустрічі С.ТІГІПКО, обговорювалося питання щодо внесення поправок у законопроект про пенсійну реформу. Міністр соціальної політики зазначив, що саме обговоренню коректив до цього документа сьогодні присвятить роботу відповідний комітет Верховної Ради України.

Також, за словами міністра, В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду за два місяці підготувати законопроекти щодо легалізації заробітної плати і робочих місць, Трудового кодексу та впровадження другого рівня пенсійної реформи, і вже у вересні поточного року винести ці питання на громадське обговорення.

Підбиваючи підсумки зустрічі, С.ТІГІПКО підкреслив, що за умови реалізації усіх поставлених завдань Президента України уряд матиме змогу збільшити пенсії 60% пенсіонерів уже наступного року. «Це комплексне рішення, і для його реалізації нам необхідно проголосувати за ті зміни до пенсійного законодавства, які ми зараз внесли… Завдяки такому комплексу рішень ми зможемо досягнути того, що пенсіонери почнуть отримувати більші пенсії», - резюмував С.ТІГІПКО.

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Транспорт/Зв`язок

Обов`язковий техогляд для легкових автомобілів скасовано

Верховна Рада Україна прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 262 народних депутата з 397, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом скасовується обов`язковий технічний огляд для легкових автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях, і істотно спрощується порядок проходження обов`язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.

Державну автоінспекцію МВС України відсторонено від проведення обов`язкового технічного контролю транспортних засобів, і такі повноваження передані суб`єктам господарювання.

Також скасовано вимоги щодо обов`язкової наявності у водія дорожнього (маршрутного) листа та нотаріально засвідченої довіреності на управління транспортним засобом.

Відповідні зміни внесено до законів "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про міліцію", "Про обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про страхування", а також до Цивільного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Закон вступає в силу через 30 днів від дня його опублікування.

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Польща не встигає побудувати до Євро-2012 половину запланованих доріг

Варшава. Польща до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році не встигає побудувати половину з раніше запланованих до спорудження доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила польська Gazeta Wyborcza з посиланням на рапорт польської автомобільної адміністрації (GDDKiA).

Газета відзначила, що в 2008 році міністр інфраструктури Цезарій ГРАБАРЧИК обіцяв до червня наступного року побудувати в країні додатково 900 кілометрів автострад і 2,1 тис. кілометрів експрес-доріг.

«На жаль, плани автострад зменшилися на 200 кілометрів, а експрес-доріг - більш, ніж наполовину. Це тільки початок поразок. Зараз вчасно може бути не введена в експлуатацію половина всіх споруджуваних до Євро-2012 доріг », - пише газета.

За її даними, у разі реалізації первинних планів у Польщі до європейського футбольного чемпіонату повинно було бути більше 1600 кілометрів автострад і 2,4 тис. швидкісних доріг.

Представник GDDKiA назвав причиною затримок зрив графіків підрядниками, помилки в проектуванні, труднощі з виділенням земельних ділянок, фінансові труднощі, а також погані погодні умови.

Як повідомляв УНІАН, польська влада оцінюють витрати на підготовку до Євро-2012 в близько 30 млрд. доларів, більшу частину яких планувалося витратити на інфраструктурні проекти, в першу чергу, будівництво доріг.

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Умови доступу на ринок телекомунікаційних послуг спрощено

Верховна Рада Україна прийняла в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення проголосували 246 народних депутатів з 396, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом скасовується ліцензування ряду видів діяльності у сфері телекомунікацій (місцевого фіксованого зв`язку, фіксованого зв`язку з безпроводового доступу, мобільного зв`язку, надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле-та радіомовлення, дротового радіомовлення та телемереж, надання в користування місцевих каналів електрозв`язку) і передбачається перехід на реєстраційну основу їх здійснення.

Законом передбачається, що діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також при наявності відповідних ліцензій та / або дозволів.

Суб`єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов`язані не менше ніж за місяць до її початку подати до НКРЗ заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за формою, що затверджується НКРЗ. До заяви заявник додає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

У випадку, якщо вид діяльності, яку має намір здійснювати суб`єкт господарювання, потребує отримання ліцензії та / або дозволів, то одночасно із заявою на реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії та / або дозволів.

Рішення про включення суб`єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій приймається НКРЗ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви суб`єкта господарювання.

Повідомлення про включення суб`єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ направляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.

Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій: надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку; надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв`язку; надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку тощо.

Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам і бути промарковані обліковою маркою, які підтверджують законність їх ввезення, реалізації й експлуатації в Україну і забезпечують контроль над їх обігом.

Закон вступає в силу з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

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Агро

ЄС тимчасово заборонив імпорт насіння бобів з Єгипту

Брюссель. ЄС тимчасово – до 31 жовтня - заборонив імпорт насіння бобів з Єгипту через підозру в їх причетності до спалаху кишкових захворювань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні країнами-членами Постійного комітету з питань продовольчого ланцюга і здоров`я тварин за пропозицією Єврокомісії.

Крім того, ЄС вирішив відкликати все уже увезене до Європи насіння бобів з Єгипту в 2009-2010 році і знищити його.

Підставою для рішення про припинення імпорту і відкликання раніше увезеного насіння стала опублікована сьогодні доповідь Європейського агентства продовольчої безпеки.

Згідно з цим документом, два спалахи кишкових захворювань, викликаних паличкою E. coli, могли бути спричинені насінням бобів з Єгипту – в Німеччині і у французькій провінції Бордо.

У 2010 році ЄС імпортував з Єгипту 49 тис. тонн насіння бобів на загальну суму 56 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, влада Німеччини вперше повідомила Єврокомісію про спалах захворювань, пов`язаних з паличкою E. Coli, 22 травня цього року.

За цей період у Європі від захворювань, викликаних паличкою, загинуло 48 осіб, з них 47 – жителі Німеччини і одна громадянка Швеції.

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ВР віднесла торфовища до особливо цінних земель

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено віднести до особливо цінних земель торфовища, що використовуються в якості земель сільськогосподарського призначення. Крім того передбачено, що земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, можуть вилучатися (викуповуватися) для видобування торфу.

Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для використання у суспільному виробництві.

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Промисловість

ДП «Антонов» має намір залучити дві кредитні лінії на загальну суму 60 млн. дол.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) оголосило тендер на залучення двох кредитних ліній (два лоти по 30 млн. дол.) на загальну суму 60 млн. дол.

Про це мовиться в повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Згідно із повідомленням, тендерні пропозиції приймаються до 4 серпня 2011 року.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) в липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, в конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав і обов`язків ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні складається з головного підприємства і двох філіалів (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-агро»).

ДП «Антонов» в січні-березні 2011 р. скоротило чистий прибуток на 0,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року – до 15,926 млн. грн.

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Фондовий ринок

Парламент скоротив перелік підприємств, що не підлягають приватизації

Верховна Рада України ухвалила у цілому Закон "Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації" щодо скорочення переліку підприємств, які не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 244 народні депутати з 384, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається з переліків об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, і об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключити підприємства, органами управління яких є Мінпромполітики, Мінагропром і «Укрбудматеріали».

Зокрема, даним законопроектом з переліку об`єктів, які не підлягають приватизації, але мають право на корпоратизацію, виключаються підприємства титанової галузі - Кримське виробниче об`єднання "Титан", Вольногорський державний гірничо-металургійний комбінат, Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат, Запорізький державний титано-магнієвий комбінат.

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Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, вночі на Волині, вдень у Карпатах, Прикарпатті і Закарпатті місцями сильні дощі.

У східних областях, Приазов`ї та Криму без опадів, лише вдень на сході місцями невеликий дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 9-14 °, вдень 19-24 °, у західних областях 16-21 °; у південній та східній частині вночі 12-17 °, вдень 23-28 °; на високогір`ї Карпат протягом доби 5-10 ° тепла.

У Київській області в середу очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м / с. Температура вночі 9-14 °, вдень 19-24 °. У Києві температура вночі 12-14 °, вдень 21-23 °.

Сьогодні температура води в Чорному морі 18-22 ° (в районі Алушти 13 °, Ялти 16 °), в Азовському морі 23-25 ​​°, в Дніпрі біля Києва 20 °.

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