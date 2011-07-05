Курс НБУ на 06.07.11

Офіційний курс НБУ на 06.07.11100 USD США - 797.2300 (на 5 липня - 797.1500)100 EUR - 1152.8743 (на 5 липня - 1155.8675)10 RUR - 2.8613 (на 5 липня - 2.8671)Облікові курси банківських металів на 06.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-119484.85 (на 5 липня-119193.85) 961XAG10Срібло-2771.17 (на 5 липня-2718.28) 962XPT10Платина-137123.56 (на 5 липня-137109.80) 964XPD10Паладій-60509.76 (на 5 липня-60423.97)

Офіційний курс НБУ на 06.07.11 100 USD США - 797.2300 (на 5 липня - 797.1500) 100 EUR - 1152.8743 (на 5 липня - 1155.8675) 10 RUR - 2.8613 (на 5 липня - 2.8671) Облікові курси банківських металів на 06.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 119484.85 (на 5 липня - 119193.85) 961 XAG 10 Срібло - 2771.17 (на 5 липня - 2718.28) 962 XPT 10 Платина - 137123.56 (на 5 липня - 137109.80) 964 XPD 10 Паладій - 60509.76 (на 5 липня - 60423.97)

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