ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 6 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Київ винен іноземним кредиторам $ 700 млн.» пише - зовнішній борг Києва на даний момент складає $ 700 млн., до кінця 2011 року він зросте ще на $ 100 млн.

http://delo.ua/finance/kiev-dolzhen-inostrannym-kredit-160352/

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Також «Дело» в публікації «Верховна Рада дозволила приватизувати титанові підприємства» пише - депутати з другої спроби таки зважилися виставити на продаж титанові підприємства. Тепер Дмитро Фірташ зможе взяти участь у придбанні цих компаній ...

http://delo.ua/business/verhovnaja-rada-razreshila-priva-160348/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «На страх і ризик», в якому пише - ВР скасувала державний техогляд для легкових автомобілів, які не використовуються для отримання прибутку. Для комерційного транспорту він замінений обов'язковим контролем технічного стану. В Асоціації страхувальників побоюються, що скасування техогляду підвищить ризик аварійності автомобілів, а також прогнозують підвищення страхових тарифів. У компаніях попереджають, що не будуть страхувати автомобілі без експертного висновку про їх технічний стан ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1673677

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Колишні вийшли в люди», в якому пише - Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання захисту екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка і колишнього заступника начальника Енергетичної регіональної митниці Тараса Шепітька, звільнивши їх з-під варти під підписку про невиїзд. В опозиції називають подію "першою перемогою над режимом". Експерти погоджуються, що при прийнятті рішення суд керувався не тільки юридичними, а й політичними мотивами ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1673703

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«Економічні вісті» публікують матеріал «ГТС почали модернізувати», в якому пишуть - Міненерговугілля готується до старту реалізації першого етапу спільного з ЄС проекту з модернізації газотранспортної системи. Очікується, що в середині липня відбудеться так зване зварювання золотого стику газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород, приурочена до цієї події. Запланована сума інвестицій - близько $ 300 млн.

http://markets.eizvestia.com/full/gts-nachali-modernizirovat

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Досягли попиту» пишуть - попит на житло поступово відновлюється. Популярними є квартири, які продаються або нижче ринкової ціни, або із застосуванням розстрочки або кредиту. Експерти не бачать підстав для підвищень ринкових цін на столичне житло ...

http://markets.eizvestia.com/full/dostigli-sprosa

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«Економічні вісті» у матеріалі «Нацбанк розвісив вуха» пишуть - НБУ запропонував на суд банкірів і фінекспертів проект положень, що регулюють ліцензійні умови діяльності банків і порядок розкриття ними відомостей про структуру власності. На ознайомлення банкірам дали два тижні. Втім, юристи вважають, що документи поліпшать банківський ринок, попутно посиливши його регулювання ...

http://finance.eizvestia.com/full/nacbank-razvesil-ushi

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Газета «Сегодня» у публікації «Земля на продаж з 2013-го: всі умови» подає аналіз проектів законів земельної реформи ...

http://www.segodnya.ua/news/14265096.html

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Також «Сегодня» у публікації «Тимошенко пригадали ЄЕСУ» пише - СБУ завдає ще одного удару по екс-прем'єру ...

http://www.segodnya.ua/news/14265114.html

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Напівсухий закон» пише - в Росії будь-який напій, який містить більше 0,5% спирту, буде вважатися алкоголем. Ці напої можна буде купити тільки вдень і тільки в стаціонарних магазинах. Такі правила встановлює урядовий законопроект про регулювання виробництва та обігу алкоголю, який Держдума може прийняти до кінця цього тижня ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263462/polusuhoj_zakon

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Також «Відомості» в публікації «Трильйони на швидкість» пишуть - в Росії на підготовку залізниць до чемпіонату світу-2018 може знадобитися до 3,35 трлн руб. З них більша частина - до 2,5 трлн - піде на організацію високошвидкісного руху. Половину цих коштів повинен буде виділити бюджет ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263424/trilliony_na_skorost

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Видання «Известия» в публікації «Мінекономрозвитку тримає тарифи на газ та електрику» пише - Мінекономрозвитку запропонувало трохи зменшити апетити природних монополій і уповільнити зростання тарифів на газ та електрику для промисловості. Але все ж відомство пропонує не «спускати» їх до рівня загальної інфляції. Свої припущення міністерство направило в уряд ...

http://www.izvestia.ru/news/493771

(УНІАН)