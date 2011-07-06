Суд продовжив розгляд справи Тимошенко. Власенко на засіданні відсутній

Печерський районний суд Києва сьогодні продовжив розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, у судовій залі присутні народні депутати і близько 20 журналістів.

На засіданні суду відсутній захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО, який перебуває у відрядженні за кордоном.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України висунула Ю.Тимошенко обвинувачення за статтею 365 КК України "Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки” за підписання газових контрактів із Російською Федерацією в 2009 році. Санкція за цією статтею складає від семи до десяти років позбавлення волі.

24 червня 2011 р. Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у зловживанні службовим становищем при підписанні в 2009 році газових контрактів.

29 червня Печерський районний суд Києва розпочав перше засідання з розгляду по суті цієї кримінальної справи. Потім до 4 липня була зроблена перерва, щоб підсудна могла ознайомитись із обвинувальним висновком.

4 липня суд прийняв рішення перенести засідання на 6 липня, частково задовольнивши клопотання захисника Ю.ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА, який просив надати йому місяць для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки він нещодавно увійшов у справу і без достатнього часу для ознайомлення з нею не може надавати своїй підзахисній якісних адвокатських послуг.