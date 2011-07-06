Тимошенко під натиском міліції, але самостійно, покинула судовий зал

Екс-прем'єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під натиском співробітників судової міліції «Грифон», проте самостійно, покинула Печерський районний суд Києва на виконання рішення судді Родіона КІРЄЄВА про видалення її із залу.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати не дали співробітникам міліції застосувати силу до Ю. ТИМОШЕНКО для її примусового видалення із залу суду.

У той же час екс-прем'єр закликала журналістів і народних депутатів дочекатися закінчення судового засідання, щоб потім поінформувати суспільство про його хід.