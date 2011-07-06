Анонс на 7 липня

* Біля Печерського районного суду розпочнеться акція протесту проти ухвалення пенсійної реформи. Організатор - партія «Батьківщина».

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкрите засідання НКРЕ та брифінг для представників ЗМІ.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться відкриття новозбудованого будинку на вул. Академіка Вільямса, 3-А. У рамках заходу відбудеться церемонія вручення ключів від житла за державною програмою забезпечення житлом інвалідів І групи Великої Вітчизняної війни.

* Круглий стіл на тему: «Вільний ринок землі сільськогосподарського призначення: за чи проти». В програмі: презентація дослідження асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" - «Ринок землі в Україні» та дискусія з питань земельної реформи. Модератор - Андрій Кошиль, президент "Земельного союзу України". Запрошені: Максим Копейчиков, партнер, ЮФ "Ільяшев і партнери"; Володимир Лапа, гендиректор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»; Олександр Полянський, директор Baker Tilly Ukraine AC; Микола Калюжний, заступник голови Держагентства земельних ресурсів України; Геннадій Новиков, президент Аграрного союзу України; Олег Бахматюк, акціонер агрохолдингу "Авангард" та ін. Організатори: ЮФ "Ільяшев і партнери", УКАБ, компанія "Бейкер Тіллі Україна" та ВД "Галицькі контракти".

* Прес-конференція на тему: «Врожай зернових: прогнози експертів». Учасники: гендиректор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов та керівник аналітичного відділу консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Енергозберігаюча промислова вентиляція: нові перспективи». Організатор - компанія «Ліконд». Питання: Перспективи розвитку ринку промислової вентиляції в Україні у рамках підготовки до Євро-2012; Провідний європейський виробник в галузі промислової вентиляції - ТМ Hoval - виходить на ринок України; Специфіка і особливості продукції ТМ Hoval; Співпраця компанії «Ліконд» і ТМ Hoval: мета і перспективи. Учасники: Peter Frick, президент групи Hoval; Stephan Eder, директор підрозділу кліматичних технологій Hoval; Володимир Степура, директор компанії «Ліконд»; Олексій Новожилов, керівник відділу маркетингу компанії «Ліконд».

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Головком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Чи необхідно правило «місцевої складової» для розвитку сонячної енергетики в Україні?». Учасники: директор з маркетингу ВАТ «Квазар» Ростислав Кудла, директор департаменту сонячної енергетики ВАТ «Квазар» Олександр Юденко і гендиректор компанії ТОВ «Рентехно» Євген Ландич. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Під головуванням Анатолія Кінаха і Януша Онишкевича відбудеться засідання Українсько-польського форуму партнерства. Питання: затвердження концепції Українсько-польського форма партнерства, визначення його пріоритетних завдань під час головування Польщі в ЄС. Також будуть обговорювати питання розвитку транскордонного та гуманітарного українсько-польського співробітництва.

* В УНІАН в рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться на засідання Дискусійного клубу «Міцний горішок» на тему: «Життєві цілі: Кому потрібен свідомий персонал?», де будуть обговорюватися «життєві цілі» персоналу компанії. Модератор дискусії - відомий бізнес-тренер, засновник і власник Студії управління часом BogushTime Людмила Богуш. Учасники дискусійного клубу зможуть дізнатися, що таке життєва мета людини; чи загрожує компанії працівник, який у її стінах не реалізовує свою життєву мету; чи варто визначати персоналу свою мету; чи вигідно українським компаніям тримати свідомих працівників та ін. У роботі також візьмуть участь: експерт з життєвим цілям Оксана Вишневська і фахівець з особистої ефективності Костянтин Коптелов (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Детальніше про умови участі у дискусійному клубі можна дізнатися тут: http://seminars.unian.net/ukr/detail/96.

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