Правозахисник Хмара вважає, що трансляція в прямому ефірі показів свідків зашкодить об’єктивності судового процесу
Відомий правозахисник Степан ХМАРА вважає правильним рішення судді Родіона Кірєєва щодо заборони прямої трансляції судового засідання на етапі допиту свідків, оскільки пряма трансляція може вплинути на покази інших свідків і це може зашкодити об’єктивності судового процесу. Про це йдеться в коментарі С.ХМАРИ, переданому агентству УНІАН.
“...як правозахисник вважаю рішення судді про обмеження прямої трансляції в тій частині, де будуть допитувати свідків, правильним. ...Пряма трансляція показів свідків може вплинути на покази інших свідків. І це може зашкодити об’єктивності судового процесу”, зазначив С.ХМАРА, коментуючи заяву заступника голови партії «Батьківщина», колишнього віце-прем'єр-міністра у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорія НЕМИРІ щодо заборони на певному етапі пряму трансляцію засідання у справі Юлії ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.
С.ХМАРА висловив “здивування” з приводу претензій Г.НЕМИРІ до Президента України стосовно рішення судді, який веде процес Юлії Тимошенко, про те, щоб обмежити публічність судового засідання в тій частині, де йдеться про допит свідків.
С.ХМАРА підкреслив, що, по-перше, Президент країни не має права втручатися в хід судового процесу, кого б цей процес не стосувався, а по-друге, Президент не повинен давати вказівки судді і не має права впливати на прийняття рішень судді.
Як повідомляв УНІАН, у своєму коментарі щодо заборони прямої трансляції із зали суду “газового процесу” на етапі допиту свідків Г.НЕМИРЯ зазначив що “незважаючи на власні обіцянки щодо гарантії прозорості і відкритості судового процесу, включно з безперешкодним його висвітленням телевізійними та друкованими ЗМІ, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ знову показав, що йому не можна довіряти”.
Довідка УНІАН. 6 липня 2011 р. суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ, головуючий у судовому засіданні по справі проти екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО задовольним клопотання представників прокуратури у суді і ухвалив рішення пряму трансляцію, фото- та відеофіксацію засіданнія у справі Тимошенко на етапі допиту свідків.
Водночас, суддя у своєму рішенні зазначив, що дозвіл на фото-, відеофіксацію та пряму трансляцію надаватиметься окремо після завершення допиту свідків.
Разом зі тим, згідно з рішенням суду, журналістам дозволено бути присутніми у судовій залі й вести записи, у тому числі за допомогою аудіотехнічних засобів.
Гласність і відкритість судового процесу регламентується статтею 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».