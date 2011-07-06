Курс НБУ на 07.07.11

Офіційний курс НБУ на 07.07.11100 USD США - 797.1500 (на 6 липня - 797.2300)100 EUR - 1141.3594 (на 6 липня - 1152.8743)10 RUR - 2.8581 (на 6 липня - 2.8613)Облікові курси банківських металів на 07.07.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120832.00 (на 6 липня-119484.85)961XAG10Срібло-2820.32 (на 6 липня-2771.17)962XPT10Платина-138544.67 (на 6 липня-137123.56)964XPD10Паладій-61858.84 (на 6 липня-60509.76)

Офіційний курс НБУ на 07.07.11 100 USD США - 797.1500 (на 6 липня - 797.2300) 100 EUR - 1141.3594 (на 6 липня - 1152.8743) 10 RUR - 2.8581 (на 6 липня - 2.8613) Облікові курси банківських металів на 07.07.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 120832.00 (на 6 липня - 119484.85) 961 XAG 10 Срібло - 2820.32 (на 6 липня - 2771.17) 962 XPT 10 Платина - 138544.67 (на 6 липня - 137123.56) 964 XPD 10 Паладій - 61858.84 (на 6 липня - 60509.76)

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