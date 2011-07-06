Головне на 6 червня

"Газові" судові справи

Суддя Печерського райсуду Вовк має Ford, а Кірєєв їздить на ВАЗі - декларації

Суддя Печерського районного суду Сергій ВОВК, який веде справу колишнього глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА, є власником ділянки землі площею майже два гектари, а Родіон КІРЄЄВ - суддя у справі екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО - власник двох автомобілів.

Про це свідчать декларації про доходи, фотокопії яких розміщені в Інтернет-виданні Фокус.ua.

Видання зазначає, що відповідно до декларації про доходи за 2010 рік судді Печерського районного суду С.ВОВКА, він заробив 77 290 грн., зокрема, матеріальну допомогу у розмірі 6 114 грн. Дохід членів його сім`ї становив 210 000 грн., з яких 20 000 грн. - Матеріальна допомога, а 180 000 - заробіток від «підприємницької і незалежної професійної діяльності».

У власності С.ВОВКА є земельна ділянка у 1 800 квадратних метрів (де розташована ділянка, не вказано) і квартира площею 205 квадратних метрів (адреса житла в декларації теж не вказана). Крім того, у судді є автомобіль Ford, який він вніс у графу «автомобілі вантажні, спеціальні і автобуси», а у членів його сім`ї - легкові автомобілі Toyota і Honda (моделі й роки випуску суддя не вказав). Водночас банківських вкладів, цінних паперів та інших активів, згідно з декларацією, ні у С.ВОВКА, ні у його родичів немає.

Відповідно до декларації про доходи судді Печерського суду Р.КІРЄЄВА, він у 2010 році заробив 61 560 грн. З них 53 865 - зарплата, 2 656 грн. - матеріальна допомога, а 5038 грн. - дивіденди, відсотки, роялті. У власності судді – квартира площею 56,76 квадратних метрів (адреса житла не вказана). Крім того, нерухомість є і у членів його родини: квартира площею 79 квадратних метрів і гараж (21,7 квадратних метрів).

В автопарку Р.КІРЄЄВА – два автомобілі: ВАЗ (марка автомобіля вказана нерозбірливо, тому вартість оцінити неможливо) і Hyundai Tucson (новий автомобіль у мінімальній комплектації коштує близько 170 000 грн.). На членів сім`ї Р.КІРЄЄВА зареєстрована машина Hyundai Accent (вартість нового автомобіля - від 108 000 грн). Також у судді є банківський вклад на суму 55 866 грн.

***

Суд допустив представника «Нафтогазу» до розгляду у справі Тимошенко і заборонив трансляцію засідання

Суддя Печерського районного суду Родіон КИРЕЄВ допустив Володимира СКОПИЧА до судового розгляду у кримінальній справі у звинуваченні екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році як представник цивільного позивача, яким у цьому процесі виступає НАК "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено, незважаючи на протест Ю.Тимошенко, яка вважає неприпустимим допущення до участі в судовому розгляді у її кримінальній справі у Печерському районному суді як представника НАК "Нафтогаз України" «людини компанії «РосУкрЕнерго».«Тому я цього не визнаю», - сказала Ю.Тимошенко під час судового засідання.

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КИРЄЄВ також ухвалив рішення заборонити пряму трансляцію, фото- і відеофіксацію засідання у справі Тимошенко до завершення допиту свідків.

Заборонивши фото-, відеофіксацію і пряму трансляцію процесу, Р.Кирєєв таким чином задовольнив клопотання представників прокуратури в суді, які прохали до завершення допиту свідків заборонити пряму трансляцію із залу суду.

В той же час суддя в своєму рішенні відзначив, що дозвіл на фото-, відеофіксацію і пряму трансляцію надаватиметься окремо після завершення допиту свідків.

Разом з тим, згідно з рішенням суду, журналістам дозволено бути присутнім в судовому залі і вести записи, зокрема за допомогою аудіотехнічних засобів.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України висунула Тимошенко звинувачення по статті 365 УК України "Перевищення влади або службових повноважень, що призвело тяжкі наслідки" за підписання газових контрактів з Російською Федерацією в 2009 році. Санкція по цій статті складає від семи до десяти років позбавлення волі.

24 червня 2011 Печерський районний суд Києва почало попередній розгляд кримінальної справи по звинуваченню екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в зловживанні службовим положенням при висновку в 2009 році газових контрактів.

29 червня Печерський районний суд Києва почав перше засідання з розгляду по суті цієї кримінальної справи. Потім до 4 липня була зроблена перерва, щоб підсудна могла ознайомитися з обвинувальним висновком.

4 липня суд ухвалив рішення перенести засідання на 6 липня, частково задовольнивши клопотання захисника Тимошенко Микола Тітаренко, який просив надати йому місяць для ознайомлення з матеріалами поділа, оскільки він недавно почав знайомитися із справою і без достатнього часу для ознайомлення з ним не може надавати своєю підзахисною якісних адвокатських послуг.

Державний обвинувач у справі Ю. Тимошенко Лілія Фролова повідомила, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО і колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА включені в список з майже трьох десятків свідків, які обов`язково повинні дати свідчення в суді у кримінальній справі по звинуваченню екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією. Разом з тим не було повідомлено - чи є серед свідків представники російської сторони, зокрема прем`єр-міністр Володимир Путін або керівник "Газпрому" Олексій Міллер.

***

Кірєєв не задовольнив клопотання захисника Тимошенко про свій відвід

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ не задовольнив клопотання захисника екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Миколи ТИТАРЕНКА про свій відвід.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову Р.КІРЄЄВ оголосив сьогодні після двогодинної перерви в судовому засіданні з розгляду справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як зазначається в документі, «заявлений відвід не містить підстав для його задоволення, оскільки в ньому немає підстав, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України… Тому заяву захисника ТИМОШЕНКО про відвід судді КІРЄЄВ залишити без задоволення. Постанова оскарженню не підлягає».

Постанову суддя оголошував за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО та її захисника М.ТИТАРЕНКА, які спізнилися на початок судового засідання.

Як повідомляв УНІАН. М.ТИТАРЕНКО оголосив відвід судді Р.КІРЄЄВУ через заборону проводити пряму трансляцію, фото-, відеозйомку судового процесу з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єра України у незаконному підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

Своє клопотання він обгрунтував тим, що «дії головуючого щодо заборони відеозйомки повністю ігнорують принципи гласності, доступу до публічної інформації, права журналістів на професійну діяльність і є неправомірними».

***

Засідання суду по справі Тимошенко перенесено на 7 липня

Печерський районний суд Києва завтра, 7 липня, продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в незаконному підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв головуючий на суді суддя Родіон КІРЄЄВ.

За його словами, у засіданні суду оголошено перерву, оскільки підсудна була видалена із залу суду через порушення порядку, а на нинішній стадії процесу їй повинні бути оголошені її права.

У свою чергу, представники прокуратури висловили думку, що судове засідання можна продовжити, а права підсудної зачитати в її присутності на наступному судовому засіданні.

Засідання суду розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Печерського суду Р. КІРЄЄВ зажадав за порушення порядку видалити з залу народного депутата Михайла Косіва. Депутат відмовився виходити. Після чого парламентарію стало погано і його забрала «швидка».

Пізніше в залі суду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та співробітниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді за порушення порядку на засіданні намагалися примусово видворити з залу народного депутата Євгена СУСЛОВА. Потім в зал суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силою вивели із залу депутата Є. СУСЛОВА, при цьому виштовхуючи журналістів. Пізніше за порушення порядку із залу суду була виведена Ю. ТИМОШЕНКО. Суддя заборонив їй бути присутній на наступному засіданні суду.

***

Фінанси

Інфляція в Україні в червні становила 0,4%, з початку року – 5,9%

Індекс споживчих цін на товари і послуги (інфляція) в Україні в червні ц.р. порівняно з травнем ц.р. становила 0,4%, з початку року – 5,9%.

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

Інфляція в червні 2011 року порівняно з червнем 2010 року становила 11,9%.

На продукти харчування в червні ц.р. порівняно з попереднім місяцем ціни виросли на 0,2%. Найбільше подорожчала картопля – на 25,7%, фрукти – на 2,1%, макаронні вироби, риба і продукти з неї – на 1,2%.

Квартплата збільшилася на 2,7%, транспортні послуги подорожчали на 2,6%.

Водночас, подешевшали молоко – на 2,5%, сир – на 1,5%, яйця - на 5,1%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в травні ц.р. в Україні порівняно з квітнем становила 0,8%.

***

Уряд до вересня підготує законопроекти щодо легалізації зарплат

Уряд планує до вересня підготувати законопроекти щодо легалізації заробітних плат в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

“Вже буквально з 1 вересня ми зможемо внести відповідні законопроекти. Їх зараз три, які ми ще за липень-серпень допрацюємо. У нас будуть дискусії в першу чергу з роботодавцями”, - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що уряд підготує досить жорсткі заходи для легалізації зарплат. Зокрема, планується встановити мінімально допустимі зарплати 8 категоріям різних спеціальностей. Таким чином, зазначив віце-прем`єр, керівники підприємств не зможуть занижувати офіційний рівень зарплат.

Також С.ТІГІПКО повідомив, що планується ввести штрафні санкції за нелегально працюючих людей.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив С.ТІГІПКУ підготувати законопроект щодо легалізації заробітної плати.

***

ВР ратифікувала угоду з ЄБРР про надання Україні 175 млн. євро кредиту

Верховна Рада України прийняла закон «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект «Будівництво повітряній лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська») між Україною і Європейським банком реконструкції і розвитку».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 288 з 355 народних депутатів, зареєстрованих в сесійному залі.

Дана угода підписана 19 жовтня 2010 року. Відповідно до угоди Україні надається кредит в сумі 175 млн. євро, при цьому останньою датою погашення кредиту є 20 жовтня 2025 року.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій ЖВАВО відзначив, що ратифікація вказаної Кредитної угоди Верховною Радою і його реалізація можуть сприяти підвищенню ефективності, якості і надійності виробництва і передачі електроенергії в південних регіонах України, що матиме позитивні наслідки для національної економіки.

***

Україна посіла четверте місце в десятці найгірших світових економік

Журнал "Forbes" опублікував рейтинг 10 найгірших економік світу, де Україна зайняла четверте місце, пропустивши вперед Мадагаскар, Вірменію і Гвінею, повідомляє ВВС.

Україну "Forbes" називає країною з "перспективним фермерством і значними запасами мінеральних ресурсів" і відзначає, що вона здатна стати провідною європейською економікою.

Зате, пише видання, за показниками ВВП на душу населення Україна поступається "навіть таким країнам, як Сербія і Болгарія". Державний департамент США пояснює це складною системою регулювання, слабким управлінням, невиконанням рішень суду і корупцією.

Про незадовільну економічну ситуацію в країні говорять і інші міжнародні організації. Так, за підрахунками ООН, за межею бідності зараз живуть четверо з 5 українців. При цьому за останній рік українці збідніли на 10%. Україна займає 83-е місце в рейтингу розвитку суспільства ООН, втративши 7 позицій всього за рік.

У рейтингу ж економічної свободи, який складає Усесвітній банк, Україна займає 163-у позицію - між Казахстаном і Гондурасом. Тоді як середня зарплата в Україні складає від 2 до 2,5 тисяч гривень, українські мільярдери все частіше фігурують не тільки в українських, але і в солідних світових рейтингах багачів. Деякі експерти припускають, що погіршення економічної ситуації і подальше розшарування населення можуть привести до зростання в Україні протестних настроїв.

Після України п`яте місце в рейтингу займає Ямайка, за нею услід йдуть Венесуела, Киргизстан, Свазіленд, Нікарагуа та Іран.

***

ПриватБанк розпочав співпрацю з російською системою грошових переказів CONTACT

Міжнародна банківська група "ПриватБанк" і міжнародна система переказів та платежів CONTACT уклали партнерську угоду про надання послуг клієнтам в Україні.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

Послуги системи CONTACT будуть надаватися у всіх відділеннях "Приватбанку" в Україні.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2011 року активи банку становили 128,361 млрд. грн., Кредити і заборгованість клієнтів - 111,470 млрд. грн., Зобов`язання - 116,034 млрд. грн., Власний капітал - 12,326 млрд. грн., Статутний капітал - 8,860 млрд. грн.

«ПриватБанк» у I кварталі 2011 року отримав чистий прибуток у розмірі 434,654 млн. грн.

Основними акціонерами «ПриватБанку» на 1 квітня 2011 р. були Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ - 49,1535% акцій і Геннадій БОГОЛЮБОВ - 49,0270%.

За 2010 рік в Україну через "ПриватБанк" було скоєно понад 6,3 мільйона транзакцій з грошових переказів.

Міжнародна банківська група "ПриватБанк" обслуговує понад 20 мільйонів корпоративних і роздрібних клієнтів в 12 країнах світу, включаючи Росію, Грузію, Латвію, Італію, Португалію, Китай і Великобританію.

Російська система грошових переказів CONTACT входить до п`ятірки міжнародних систем переказів, що мають максимальні обсяги переказів в Україну (у доларовому еквіваленті) за підсумками 2010 р. Система налічує 80 000 точок обслуговування в 100 країнах світу, надає послуги грошових переказів у доларах США, євро та російських рублях.

***

ПЕК

Президент підписав закон щодо стимулювання споживачів встановлювати лічильники газу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 червня.

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення всіх категорій споживачів вузлами обліку природного газу з метою запровадження повного комерційного (приладового) обліку природного газу та здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку.

Законом передбачено, що постачання природного газу здійснюється за умови його комерційного обліку: для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року; для інших споживачів - з 1 липня 2011 року.

Введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних жилих будинків і об’єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо) з системами газопостачання здійснюється лише за наявності вузлів обліку природного газу.

Фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; коштів відповідного бюджету; інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансування робіт з оснащення вузлами обліку природного газу фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб здійснюється відповідно за рахунок: коштів фізичних осіб - підприємців, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності; коштів юридичних осіб, які відповідно до договору користуються послугами з газопостачання.

У разі відмови населення від встановлення суб’єктами господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, лічильника газу, розподіл природного газу припиняється населенню, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року.

Відмова фізичних осіб - підприємців, які користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 липня 2011 року вузлів обліку природного газу є підставою для суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, для розірвання в установленому законодавством порядку договорів на розподіл природного газу.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані: забезпечити встановлення лічильників газу: для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, - до 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року.

У разі невстановлення населенню у строки, зазначені у цьому підпункті, лічильників газу з вини суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, припинення розподілу природного газу таким споживачам забороняється, а його облік до моменту встановлення лічильників газу здійснюється за нормами споживання, встановленими Кабінетом Міністрів України; для інших споживачів - до 1 липня 2011 року;

Передбачено припинити розподіл природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, в разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу, а саме: для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, - з 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі - з 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - з 1 січня 2018 року; для інших споживачів - з 1 липня 2011 року.

Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території санкції.

***

Ціна нафти продовжила зростання на фоні статданих зі США

На світових торгах в середу, 6 липня, ціни на нафту ростуть на тлі очікування статданих про запаси "чорного золота" у США, які, згідно з прогнозами, продовжують скорочуватися, що відбувається п`ятий тиждень поспіль.

Так, вартість серпневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,56 долара, або на 0,58% - до 97,45 долара за барель.

Ціна серпневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,23 долара, або на 0,2% - до 113,84 долара за барель, передає Bloomberg.

***

Соцполітика

Малозабезпечені сім’ї, де є студенти віком до 23 років, матимуть право на соцдопомогу

Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення змін до статті 4 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 276 із 354 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до статті 4 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, якими передбачено включення до складу малозабезпеченої сім’ї повнолітніх дітей, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах до досягнення 23 років і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації.

***

«Батьківщина» 7 липня розпочне акцію протесту проти прийняття пенсійної реформи

Партія «Батьківщина» 7 липня розпочне акцію протесту проти прийняття пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради України народний депутат України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ (фракція "БЮТ-Батьківщина").

Він наголосив, що «акції протесту почнуться у четвер, 7 липня, о 9 годин ранку на Хрещатику, 42, біля Печерського суду». Він зазначив, що вони пройдуть під лозунгами: «Скажемо ні пенсійному геноциду», «Ні репресіям».

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив, що «коли подібні пенсійні реформи були у Франції, то 4 мільйони людей вийшли на вулиці».

А.ПАВЛОВСЬКИЙ зазначив: «Перестаньте спати? Де наші профспілки? Треба захистити свої інтереси».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада завтра, 7 липня, має намір розглянути урядовий законопроект «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

***

Будівництво

До порядку надання житлових субсидій населенню внесено зміни

Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про внесення зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як пояснив віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, змінами до процедури надання житлових субсидій передбачається, що в сім’ях, де є діти або інваліди і дохід яких на особу не перевищує прожиткового мінімуму, зможуть отримати право на оплату комунальних послуг на рівні не більше 10%, а не 15%, як це було до цього.

Крім того, Положенням надається право на отримання субсидії тим особам, які мали заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг на 1 грудня 2006 року.

Крім того, спрощено механізм начислення субсидій. Зокрема, субсидії будуть видаватися не на термін 6 місяців, а на період до зміни умов у родині на право отримання субсидії. «Зараз ми сказали, що по деяких родинах там, де нічого не змінюється, комісії зможуть призначати субсидії автоматично. Люди не будуть приходити взагалі», - наголосив С.ТІГІПКО.

Також він зазначив, що змінами врегульовано питання щодо призначення субсидій у сім’ях, у яких члени родини відсутні тривалий час. Зокрема, в разі, якщо член родини працює не в місті, де прописаний, при пред’явленні довідки, що він працює в іншому місті, родина зможе отримати субсидію. Навіть якщо такої довідки не буде, працівники служби, яка надає субсидію, при підтвердженні цього факту двома свідками нададуть родині субсидію.

***

Агро

Кабміну доручено вжити заходів для утримання закупівельних цін на зерно

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив уряду вжити заходів щодо недопущення зниження закупівельних цін на зерно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

А. КЛЮЄВ зазначив, що перед появою зерна нового врожаю закупівельні ціни на зерно в Україні різко знизилися, і це ставить в нерівні умови сільгоспвиробників держави.

"У мене доручення Мінагрополітики і Мінекономрозвитку вжити додаткових заходів по утриманню закупівельних цін на внутрішньому ринку зерна як мінімум на беззбиткової рівні", - сказав віце-прем`єр.

***

Експерти виступають за відновлення механізму субсидування закупівельних цін на молоко

Експерти вважають механізм субсидування закупівельних цін на молоко ефективним і виступають за його відновлення.

На думку директора консалтингового агентства «ААА» Сергія Наливки, необхідно терміново відновити колишній порядок дотування виробників молока і м`яса через субсидування закупівельних цін. В іншому разі Україна не зможе зупинити зростання цін на молоко і молочні продукти, що призведе до падіння їхнього споживання, яке вже зараз складає близько 150 кг на людину в рік, при раціональній нормі 380. Про це експерт повідомив в інтерв`ю Інтернет-виданню «Форпост».

«Після оголошення про рішення Мінагрополітики спрямувати наявні кошти спецфонду бюджету на будівництво ферм і комбікормових заводів, стало очевидно, що більшість виробників цього року залишаться взагалі без держпідтримки. Якщо врахувати, що за останні 5 років поголів`я впало на 21,4%, то Україна ризикує перетворитися на нетто імпортера молока. Причина очевидна - низька рентабельність молочного виробництва. », - Зазначає С. НАЛИВКА. При цьому він додав, що західні фермери держпідтримку отримують, наприклад, в США вона становить близько 13-16% від закупівельної ціни.

«Попередній механізм (дотування) сприяв розвитку галузі в цілому, як виробників молока, так і переробної промисловості, - вважає експерт аграрних ринків (ринок молока та молокопродуктів) Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Інна ІЛЬЄНКО. - По-перше, він був налагоджений, гроші, які генерувалися в галузі, в ній і залишалися, йшли на розвиток виробників. Можливо, хтось міг направляти ці гроші на розвиток переробної промисловості. Але знову-таки, якщо у нас розвивається ефективна переробка і якщо переробка має можливість експортувати і платити вищу ціну за молоко, відповідно, для сільгоспвиробника це теж краще. Тому що буде стабільний попит на молоко-сировину, і це буде формувати більш високі ціни ».

«Ми і раніше виступали за це. Експерти, у тому числі і Український союз промисловців і підприємців, Аграрна конфедерація Україні і ряд інших фахівців ще на етапі розгляду проекту нового порядку дотування тваринництва висловлювали досить серйозні зауваження. Вони стверджували, що така система погіршує умови розвитку галузі, що вона непрозора, не націлена на поліпшення якісних характеристик розвитку тваринництва », - заявив заступник голови фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ. У свою чергу керівник фракції ПР у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що «колишня система була розумною і потрібно до неї повернутися», відзначивши, при цьому, що позиція фракції в цілому з даного питання ще не визначена.

При цьому в прес-службі голови парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутинник повідомив, що поправка народного депутата Катерини ВАЩУК № 512 в законопроект 8217 (про відновлення дотацій механізму субсидування закупівельних цін на молоко - УНІАН) відхилена комітетом . «Завтра вона не буде винесена на голосування Верховної Ради. Таке рішення комітету засноване на тому, що занадто мало ще минуло часу для того, щоб приймати рішення про перегляд діючого порядку дотування виробників молока і м`яса. До цього питання вирішено повернутися у вересні, коли будуть результати роботи галузі за перше півріччя 2011 року », - повідомляє прес-служба.

***

Посилено відповідальність за забруднення лісів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за забруднення лісів»

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла цей закон 16 червня.

Відповідно до закону, пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами, що викликає його усихання чи захворювання, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено, що засмічення лісів відходами тягне за собою накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

***

Транспорт/Зв`язок

Кабмін посилив заходи безпеки при перевезенні людей

Кабінет міністрів посилив заходи безпеки в правилах перевезення людей.

Відповідну постанову № 708 від 29 червня розміщено на сайті уряду.

Зокрема, згідно з новими вимогами, на маршрут, який виходить за межі населеного пункту і протяжність якого становить понад 250 кілометрів, повинні направлятися два водії.

Замовник послуг зобов`язаний не пізніше ніж за сім робочих днів повідомляти автомобільному перевізнику про здійснення перевезення організованих груп дітей.

Автомобільний перевізник повинен не пізніше ніж за три робочі дні до запланованого перевезення організованої групи дітей повідомляти територіальному підрозділу Державтоінспекції про дату перевезення, подати ДАІ і замовнику послуг на узгодження і затвердження схему маршруту та розклад руху автобусів.

Також замовник послуг зобов`язаний забезпечити дітей питною водою, засобами медичної допомоги, а керівника групи - телефонним зв`язком і списком телефонних номерів служб екстреного виклику.

***

Єврокомісія розробила проект пропозицій для скорочення вартості роумінгу

Брюссель. Єврокомісія розробила проект пропозицій, спрямований на подальше скорочення вартості мобільного зв`язку в роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні журналістам віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання цифрового порядку дня, Неелі КРУС.

«Я впевнена, що ці заходи забезпечать кращі ціни і більший вибір», - заявила вона.

Віце-президент Єврокомісії зазначила, що незважаючи на введення максимальних цін на вартість послуг роумінгу, до сьогоднішнього дня Комісії так і не вдалося домогтися розширення конкуренції на цьому ринку, тому ціни, що встановлюються операторами, дуже близькі до максимальних, дозволеним Комісією.

У зв`язку з цим, Н. КРУС заявила про те, що пропозиції Єврокомісії спрямовані на структурні реформи ринку.

Так, з одного боку, Єврокомісія пропонує допустити на ринок роумінгу віртуальних операторів, забезпечивши їм можливість користуватися мережами існуючих мобільних операторів за регульованими цінами.

Крім того, Комісія пропонує надати споживачам право вибору постачальника послуг роумінгу без зміни номера мобільного телефону і SIM-карти. При цьому, передбачається, що при перетині кордону телефон споживача буде автоматично перемикатися на мережу альтернативного провайдера послуг роумінгу.

Разом з тим, Комісія також пропонує зберегти до середини 2016 року обмеження послуги роумінгу.

Так, з 1 липня 2012 року максимальні ціни на передачу даних (мобільний Інтернет, без ПДВ) планується встановити в сумі 90 центів за Мегабайт, знижуючи їх до 70 центів з 1 липня 2013 року і 50 центів - з 1 липня 2014 року.

Максимальні ціни на здійснені дзвінки у роумінгу планується встановити в 32 центи за хвилину з 1 липня 2012 року, 28 центів за хвилину - з 1 липня 2013 року, 24 центів - з 1 липня 2014 року.

Максимальні ціни на отримані дзвінки у роумінгу також передбачається знизити з нинішніх 11 центів за хвилину до 10 центів за хвилину з 1 липня 2013 року, а максимальну вартість СМС-повідомлень у роумінгу обмежити 10-ма центами з 1 липня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, ЄС почав обмежувати вартість послуг роумінгу з 1 липня 2007 року.

***

Фондовий ринок

ФДМУ почав підготовку до продажу держпакетів "Закарпаттяобленерго", "Київенерго" і "Західенерго"

Фонд державного майна почав підготовку до продажу на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 25% акцій ПАТ "Київенерго", 45,103% ПАТ "Західенерго" і 50% ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

ФДМ також запрошує потенційних покупців взяти участь у розробці умов продажу даних держпакетів акцій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40, 06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що ФДМ затвердив план-графік приватизації, відповідно до яких одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 р.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН