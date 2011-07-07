ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 липня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «За півроку борг Кабміну перед Нацбанком виріс на 8,5 млрд. грн." Пише - до 1 липня 2011 року заборгованість уряду перед Національним банком досягла 71,8 млрд. грн. Саме на таку суму облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) перебувало в портфелі НБУ на зазначену дату ...

http://delo.ua/finance/za-polgoda-dolg-kabmina-pered-160451/

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Також «Дело» в публікації «Скандальна "Лівела" вважає законною несплату мита при імпорті нафтопродуктів» пише - юристи, які супроводжують компанію заявляють, що діяльність "Лівели", її материнської компанії "Тайстра" та пов'язаних з ними компаній здійснювалася в рамках правового поля, що неодноразово підтверджувалося в ході судових процесів ...

http://delo.ua/ukraine/skandalnaja-livela-schitaet-z-160449/

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Видання «Комерсант-України» публікує матеріал «Ціни не знають відпочинку», в якому пише - інфляція в Україні продовжує прискорюватися. За підсумками червня споживчі ціни зросли на 0,4%, в основному через подорожчання бензину і продуктів харчування. Сезонне зниження цін експерти очікують не раніше серпня, а значить, середньорічна інфляція, яка вже досягла 12%, в липні продовжить рости ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1674180

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Також «Комерсант-України» публікує матеріал «Нафтогаз» заривають у землю », в якому пише - перший віце-прем'єр Андрій Клюєв зобов'язав НАК" Нафтогаз України "забезпечити аграріїв дизпаливом. Причому в Міненерго відзначають, що компанії вимагають дизпаливо за цінами нижче ринкових. Це зробить переробку нафти на давальницьких умовах НАК невигідною і призведе до багатомільйонних збитків. Домогтися нижчої ціни можна, лише запровадивши податкові пільги для виробників нафтопродуктів, зазначають експерти ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1674182

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«Економічні вісті» публікують матеріал «Трагедія Ту-134 дасть шанс Ан-148», в якому пишуть - з 1 січня 2012 р. в Росії виводяться з експлуатації літаки Ту-134, активний парк яких в авіакомпаніях РФ зараз становить близько 100 одиниць. Зайняти цю нішу пропонується літакам Ан-148/158 і SSJ ...

http://markets.eizvestia.com/full/tragediya-tu-134-dast-shans-an-148

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Також «Економічні вісті» у матеріалі «Позичальникам розповіли правду» пишуть - в Україні з'явився індикатор, що відображає середню ефективну ставку по п'яти видах кредитів, що видаються вітчизняними банками населенню ...

http://finance.eizvestia.com/full/zaemshhikam-rasskazali-pravdu

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«Економічні вісті» у матеріалі «Акціонери йдуть з лінії» пишуть - засновники мережі будівельних супермаркетів «Нова Лінія» вирішили продати свій пакет акцій ...

http://markets.eizvestia.com/full/akcionery-uhodyat-s-linii

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Газета «Сегодня» у публікації «Субсидії дадуть боржникам і автовласникам» пише - Кабмін спростив процедуру видачі субсидій на оплату житлокомпослуг і розширив перелік її одержувачів ...

http://www.segodnya.ua/news/14265528.html

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Також «Сегодня» у публікації «Угорці висаджують з поїздів українців з візами від поляків» пише - угорські прикордонники продовжують завертати українців з шенгенськими візами, виданими поляками. Проблема вперше виникла в березні, коли угорці відправили назад десятки наших мандрівників: їдьте, мовляв, через Польщу ...

http://www.segodnya.ua/news/14265378.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Український автопром знову хоче конкурувати сам з собою» пише - Україна за заявою "Укравтопрому" почала спецрозслідування імпорту легкових автомобілів. Якщо виграє наш виробник, то машини, які ввозяться, обкладуть 34% митом, що однозначно призведе до переділу ринку ...

http://economics.unian.net/rus/detail/94272

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Техогляд скасували. Кому і скільки доведеться платити ... » подає власне дослідження даного питання ...

http://economics.unian.net/rus/detail/94318

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Російські ЗМІ

Видання «Відомості» в публікації «Популістський бюджет» пише - російська влада не змогла напередодні виборів відмовитися від нових витрат - вони будуть рости на трильйон на рік. Платити за це доведеться різким збільшенням держборгу ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263512/populistskij_byudzhet

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Також «Відомості» в публікації «А1 йде на посадку» пишуть - інвестиційний підрозділ «Альфа-групп» А1 розчарувалося в авіабізнесі. Воно виставило на продаж контрольний пакет авіакомпанії-дискаунтера «Авіанова» ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/263555/a1_idet_na_posadku

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Видання «Известия» в публікації «Зовнішній борг Росії наблизився до докризового і перевищив $ 0,5 трлн» пише - російські компанії і банки з приставкою «гос» активно нарощують зобов'язання перед іноземними кредиторами. Чим це загрожує ...

http://www.izvestia.ru/news/493895

(УНІАН)