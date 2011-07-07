Суд продовжив розгляд справи Тимошенко

Печерський райсуд Києва продовжив розгляд справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у підписанні у 2009 році газових контрактів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання головуючий суддя Родіон КІРЄЄВ нагадав Ю.ТИМОШЕНКО, що вчора вона була видалена із зали суду за порушення порядку.

Звертаючись до підсудної, Р.КІРЄЄВ сказав: «Ви зобов’язані дотримуватись порядку в залі судового засідання під час розгляду справи».