Дев’ята сесія Верховної Ради розпочнеться 6 вересня

Дев’ята сесія Верховної Ради України шостого скликання розпочнеться 6 вересня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій парламентом постанові «Про календарний план проведення 9-ї сесії Верховної Ради України 6-го скликання». Документ підтримали 278 із 358 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено, що сесія розпочнеться 6 вересня 2011 року, а завершиться 13 січня 2012 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР Володимир МАКЕЄНКО нагадав, що відповідно до постанови парламенту від 31 травня 2011 року перше засідання 9-ї сесії ВР проводиться як урочисте з нагоди відзначення 20-ої річниці проголошення Незалежності України за участю народних депутатів першого скликання.

За словами В.МАКЕЄНКА, календарним планом передбачено, що протягом дев’ятої сесії ВР працюватиме у пленарному режимі 9 тижнів, у комітетах і в фракціях депутати працюватимуть 6 тижнів, з виборцями – 4 тижні.

Він також повідомив, що протягом 9-ї сесії має відбутися дев’ять Годин запитань до уряду.