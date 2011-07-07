Прокурори відмовилися зняти звинувачення зі Стросс-Кана

Прокурори, які займаються справою екс-глави МВФ Домініка СТРОСС-КАНА, в середу, 6 липня, відмовилися відкликати звинувачення проти нього, повідомляє Agence France-Presse.

Рішення було ухвалене за підсумками зустрічі адвокатів Д.СТРОСС-КАНА з прокурорами, яка відбулася на Манхеттені. Окружний прокурор Сайрус Венс (Cyrus Vance) і адвокат Стросс-Кана Бенджамін БРАФМАН (Benjamin Brafman) відмовилися розголошувати подробиці зустрічі, зазначивши тільки, що вона була "конструктивною".

Проти Д.СТРОСС-КАНА висунуто звинувачення за сімома пунктами, включаючи згвалтування. Прокурори вирішили розглянути питання про можливе відкликання звинувачень проти нього у зв`язку з висновками слідства, яке викрило жінку, що поскаржилися на чиновника в брехні.

Між тим 6 липня стало відомо, що адвокати жінки, що подала позов проти Д.СТРОСС-КАНА, попросили прокурора С. Венс взяти самовідвід. На думку адвокатів позивачки, з вини С. Венс в пресу просочилася інформація, що шкодить репутації їх клієнтки.

Представник С. Венс запевнив, що ці підозри позбавлені підстави, і повідомив, що С. Венс відмовився взяти самовідвід, повідомляє Лента.ру з посиланням на BBC News.

Як повідомляв УНІАН, колишній директор-розпорядник МВФ був заарештований 14 травня 2011 року в нью-йоркському аеропорту. Приводом стали свідчення покоївки готелю Sofitel, в якому проживав Д.СТРОСС-КАН. За її словами, він напав на неї і схилив до орального сексу. Сам чиновник висунуті проти нього звинувачення заперечує.

Спочатку Д.СТРОСС-КАН був відправлений до в`язниці, пізніше його звільнили під заставу і помістили під домашній арешт. 1 липня у зв`язку з тим, що у слідства з`явилися серйозні причини підозрювати покоївку у брехні, Д.СТРОСС-КАН був звільнений під зобов`язання з`явитися на засідання суду на першу вимогу. Наступне слухання у його справі призначено на 18 липня.

Тим часом проти Д.СТРОСС-КАНА підготували інший позов, цього разу у нього на батьківщині. Французька письменниця Тристан БАНОН звинуватила екс-главу МВФ в сексуальних домаганнях, які, нібито, мали місце в 2003 році. Адвокати Д.СТРОСС-КАНА повідомили, що їх підзахисний планує подати на Т. БАНОН до суду за наклеп.