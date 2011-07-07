Єврокомісар Фюле заявляє про посилення стурбованості щодо справи Тимошенко

16:12, 07 липня 2011
Різне
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Брюссель. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ заявляє про посилення стурбованості щодо справи, порушеної проти Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ш. ФЮЛЕ заявив українським журналістам сьогодні, відповідаючи на прохання прокоментувати хід судового процесу в Печерському райсуді м. Києва, де проходить розгляд кримінальної справи по звинуваченню екс-прем`єр-міністра Ю. ТИМОШЕНКО в незаконному підписанні газових контрактів в 2009 році.

«Ми висловлювали нашу стурбованість ще в січні. І справа не в кількості справ, а в кількості людей, які перебувають під вартою, або проти яких розслідуються справи. Я можу тільки сказати, що наша стурбованість лише зросла за цей час ", - сказав комісар.

У той же час, Ш. ФЮЛЕ не став коментувати безпосередньо процеси, що відбуваються в залі суду.

Відповідаючи на запитання щодо того, наскільки співпраця з Європейською народною партією сприяє залученню уваги до Ю. ТИМОШЕНКО з боку Європи, Ш. ФЮЛЕ зазначив, що не бачить тут прямого зв`язку.

«Вона була прем`єр-міністром України, вона тісно працювала з ЄС, і цього досить для нас, щоб цікавитися, що відбувається в Україні, що відбувається з нею і її колишніми колегами», - сказав комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в залі Печерського райсуду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та співробітниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді Родіона Кірєєва за порушення порядку на засіданні намагалися примусово видворити з залу народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Євгена СУСЛОВА. Потім в зал суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силою вивели Є. СУСЛОВА з залу, при цьому виштовхуючи журналістів. Пізніше за порушення порядку із залу суду була виведена Ю. ТИМОШЕНКО. Суддя заборонив їй бути присутнім на засіданні суду.

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