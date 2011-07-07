Суддя Кірєєв перестав без попередження видаляти депутатів із залу суду

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ зробив зауваження депутату з фракції "БЮТ-Батьківщина" Олександру СТЕШЕНКУ за порушення порядку і попередив його, що в разі повторного порушення той буде видалений із залу суду, передає кореспондент УНІАН.

Конфлікт виник після того, як в залі суду, де проходить розгляд кримінальної справи за звинуваченням екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО в зловживанні службовим становищем під час підписання газових контрактів, суддя почав зачитувати уривки з тексту заяви підсудної про відвід судді. Мабуть, не всі в протилежному кінці зали, де знаходяться народні депутати і преса, могли добре чути те, що зачитував суддя, і хтось із присутніх попросив суддю говорити голосніше. У відповідь Р.КІРЄЄВ зажадав: «Тиша в залі суду!».

У відповідь на цю репліку О.СТЕШЕНКО сказав: «Але вже тихо як в труні».

У зв`язку з цим суддя попросив депутата встати і назвати своє прізвище та ім`я і, отримавши відповідь, попередив його, що порушник може бути видалений із залу суду до кінця судового засідання у випадку повторного порушення порядку.

До кінця дня попереджений О.СТЕШЕНКО порядок не порушував і сьогодні із залу суду нікого не видаляли.

Довідка УНІАН. Напередодні ситуація з попередженням і видаленням порушників тиші в суді виглядала дещо інакше. Під час засідання 6 липня в аналогічній ситуації (порушення порядку в залі суду) суддя Р.Кірєєв прийняв постанову негайно видалити із залу суду народного депутата від БЮТ Михайла КОСІВА. Після прохання головуючого добровільно покинути зал суду і отримавши відмову, суддя зобов`язав представників судової міліції «Грифон» примусово вивести М.КОСІВА із залу. М.КОСІВ покинув зал суду.

Постанову про видалення М.КОСІВА суддя виніс відразу ж після першого порушення порядку з його боку, без попереднього попередження про відповідальність за порушення. Також не було оголошено - на який період часу видаляється порушник.

Оголошуючи рішення суду щодо М.КОСІВА, суддя Р.КІРЄЄВ послався на статті 271 і 272 Кримінально-процесуального кодексу. Водночас, стаття 272 "Заходи, що застосовуються до порушників порядку в судовому засіданні" докладно регламентує порядок видалення із залу в першу чергу підсудного і прямо передбачає можливість видалення тільки після винесення попереднього попередження і тільки в разі повторного порушення порядку: "Якщо підсудний порушить порядок засідання або не підкориться розпорядженням головуючого, останній попереджає підсудного про те, що в разі повторення ним зазначених дій його буде видалено з залу засідання. Під час повторного порушення порядку судового засідання підсудного постановою суду можна видалити з залу засідань тимчасово або на весь час судового розгляду справи. У цьому випадку вирок після його винесення негайно оголошується підсудному".

При цьому, ця ж стаття вказує, що за умов непокори розпорядженням головуючого або порушення порядку під час судового засідання свідок, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші громадяни несуть відповідальність згідно з частиною 1 статті 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (ця стаття передбачає накладення штрафу).

Також 6 липня, суддя за аналогічних обставин (тобто негайно після порушення) і на тих же підставах постановив вилучити із залу суду народного депутата Євгена СУСЛОВА. Є.СУСЛОВ спочатку виходити відмовився і його виводили із залученням не тільки "Грифона", а й за допомогою "Беркута".

Нагадаємо також, що в другій половині дня 6 липня суддя Р.КІРЄЄВ виніс постанову про видалення із залу суду до закінчення судового засідання підсудної Ю.ТИМОШЕНКО за порушення порядку, за прояв неповаги до суду (Тимошенко назвала суддю образливим словом. Сама вона наполягає, що назвала КІРЄЄВА "нелюдом", КІРЄЄВ під час засідання слово повторювати не став, сказавши, що воно нецензурне). Постанову було прийнято після винесення попереднього попередження та обговорення зі сторонами засідання цього питання. Ю.ТИМОШЕНКО покинула зал засідань, однак головуючий був змушений оголосити в засіданні перерву до 7 липня, оскільки підсудна була видалена із залу суду через порушення порядку, а на нинішній стадії процесу їй повинні бути оголошені її права.