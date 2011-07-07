Крим у І півріччі прийняв 1,35 млн. відпочиваючих

У Криму за півроку відпочили 1 млн. 350 тис. осіб, що на 5% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомив прес-центр Верховної ради Криму.

Зокрема, з цього числа відпочиваючих - 336 тис. чол. так звані організовані відпочиваючі (жили в санаторіях і пансіонатах), що на 5,2% більше, ніж торік.

Голова постійної комісії кримського парламенту з санаторно-курортного комплексу і туризму Рустам Теміргалієв зазначив, що головним критерієм проведення туристичного сезону слід вважати не кількість відпочиваючих, а рівень доходів бюджетів курортних міст і республіканської казни в цілому від діяльності курортно-рекреаційного комплексу.

За його словами, цей показник в 2011 році набагато вище торішнього: за підсумками першого кварталу податкові надходження від діяльності санаторно-курортного комплексу збільшилися на 35%, за попередніми підсумками першого півріччя збільшення доходів місцевих бюджетів складе трохи більше 40%.

«Курортний сезон йде з невеликим випередженням показників минулого року. Ми сподіваємося, що цього року сезон буде достатньо успішним », - сказав Р. Теміргалієв.

Як повідомляв УНІАН, Мінтуризму Криму прогнозує збільшення турпотоку в регіоні в курортному сезоні 2011 року на 15% - до 6,58 млн. осіб у порівнянні з 2010 роком.