«Київстар» проведе безкоштовний інтернет більш ніж 80 школам України

До кінця 2011 року більш ніж 80 школам України буде проведено безкоштовний широкосмуговий Інтернет від «Київстар».

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, про це йдеться у Меморандумі про співробітництво щодо забезпечення безкоштовним безлімітним швидкісним Інтернетом шкіл по всій Україні, який був підписаний сьогодні телеком-оператором «Київстар» і Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Пріоритетними напрямками соціального партнерства, зафіксованими документом, стали забезпечення шкіл високошвидкісним доступом до Інтернету та навчання дітей, батьків та вчителів правилам безпечної поведінки при використанні Мережі.

«Київстар» проведе комплексні роботи з підключення до Мережі за технологією FTTB (досуп з оптики) будівель шкіл, а також надасть безлімітний вихід в Мережу на високій швидкості до 10 Мбіт / сек вранці і вдень (з 7:00 до 18:00), і до 1 Мбіт/сек в інший час (з 18:00 до 7:00).

Як зазначив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК, співпраця з компанією «Київстар» дозволить прискорити інтернетизацію українських шкіл.

Меморандум буде мати силу протягом трьох років - з 2011 по 2013 рік.

Нагадаємо, з 2008 року інтернетизації українських шкіл займалася компанія «Beeline-України», що входить з 2010 року до складу об'єднаного «Київстар». Вона забезпечила доступ до широкосмугового інтернету безкоштовному 110 шкіл.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-України» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Мережа мобільного зв'язку АТ «Київстар» охоплює всі великі й малі міста України, а також понад 28 тис. сільських населених пунктів, кількість мобільних абонентів - понад 24,6 млн., абонентів широкосмугового доступу в Інтернет - більше 250 тис.